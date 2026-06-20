Performanță rară pentru Iași: aur perfect la Balcaniada de Mate

Iașul are din nou un nume de pus pe harta marilor performanțe școlare. Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, a obținut medalia de aur cu punctaj maxim la cea de-a XXX-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, JBMO 2026.

Competiția s-a desfășurat în perioada 15-20 iunie 2026, la Buzău, și a reunit unii dintre cei mai buni elevi pasionați de matematică din spațiul balcanic. Pentru concurenți, probele nu înseamnă doar calcule și formule, ci capacitatea de a vedea rapid structura unei probleme, de a construi raționamente elegante și de a rezista presiunii unei competiții internaționale.

Andrei Nemțișor, elevul ieșean care a luat aur cu punctaj maxim

Rezultatul obținut de Andrei Nemțișor este cu atât mai important cu cât medalia de aur a fost însoțită de punctaj maxim. Practic, elevul ieșean nu doar că a urcat pe podium, ci a reușit una dintre cele mai clare forme de confirmare a excelenței: soluții complete, rigoare și luciditate până la capăt.

Andrei este elev al Colegiului Național „Costache Negruzzi” Iași și se pregătește în prezent sub îndrumarea profesoarei Ioana Anton. În anii anteriori, a fost îndrumat de profesorul Adrian Zanoschi. Performanța vine după ani de muncă, concursuri, pregătire intensă și o relație profundă cu matematica, dincolo de programa obișnuită.

România, locul I pe națiuni la JBMO 2026

Succesul elevului ieșean se înscrie într-un rezultat de echipă remarcabil. România a ocupat locul I în clasamentul pe națiuni, cu 202 puncte, iar lotul național a obținut în total 5 medalii de aur, 5 medalii de argint și 2 medalii de bronz.

Pentru școala ieșeană, medalia lui Andrei Nemțișor confirmă încă o dată forța unei tradiții solide în matematică. Iașul a dat, de-a lungul timpului, elevi capabili să concureze la cel mai înalt nivel, iar rezultatul de la Buzău arată că această linie de excelență continuă.

O performanță care vorbește despre muncă, școală și familie

Dincolo de medalie, performanța lui Andrei Nemțișor vorbește despre un traseu construit în timp: talent, disciplină, profesori buni, susținere din partea familiei și o comunitate educațională care știe să cultive vârfurile.

Pentru Iași, aurul cu punctaj maxim obținut la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori 2026 este mai mult decât o știre frumoasă. Este dovada că excelența se formează devreme, în școli serioase, lângă profesori dedicați și în jurul copiilor care au curajul să muncească mult pentru ceea ce iubesc.

Maura ANGHEL