Peste 15.000 de fermieri din Iași ar putea amâna ratele

Un proiect depus la Senat ar putea permite suspendarea până la 1 august 2027 a unor credite, leasinguri și datorii către furnizorii agricoli. În județul Iași sunt așteptați 15.378 de solicitanți APIA în Campania 2026, însă numai cei care au obligații eligibile vor putea cere facilitatea.

Proiectul se referă la datoriile restante și la ratele scadente în anul 2026. Sunt vizate ratele de capital, dobânzile și comisioanele datorate creditorilor. În această categorie ar putea intra creditele bancare pentru activitatea fermei, împrumuturile contractate de la instituții financiare nebancare, leasingurile pentru tractoare și combine, precum și unele datorii către distribuitorii și furnizorii agricoli. Ar putea fi acoperite și obligațiile pentru semințe, material săditor, pesticide, îngrășăminte, furaje, combustibili, echipamente și sisteme de irigații.

Suspendarea ar urma să fie acordată la solicitarea fermierului și ar putea fi valabilă până la 1 august 2027.

Cine ar putea cere facilitatea

Proiectul are o definiție largă a beneficiarilor. Sunt incluși fermierii persoane fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale și societățile comerciale din agricultură.

Ar putea beneficia și cooperativele agricole, grupurile și organizațiile de producători, stațiunile de cercetare și universitățile care desfășoară activități agricole.

Sunt vizate atât culturile vegetale, cât și creșterea animalelor și piscicultura. În județul Iași, măsura poate interesa deopotrivă micii agricultori care lucrează câteva hectare, fermele zootehnice, exploatațiile comerciale și cooperativele agricole.

Executările silite ar putea fi suspendate

Proiectul prevede că până la 1 august 2027 ar putea fi suspendate executările silite și celelalte măsuri de recuperare a creanțelor eligibile.

Creditorii nu ar mai putea solicita nici deschiderea procedurii insolvenței pentru obligațiile acoperite de lege.

Pentru o fermă, măsura ar putea însemna că banca, societatea de leasing sau furnizorul nu ar putea executa temporar tractorul, combina, terenul, depozitul sau alte bunuri utilizate în activitatea agricolă.

Protecția s-ar aplica însă numai datoriilor și ratelor scadente în 2026 care îndeplinesc cerințele actului normativ.

Până la mijlocul lunii iunie 2026, fermierii din județul Iași primiseră prin APIA peste 65 de milioane de euro pentru cererile aferente Campaniei 2025.

Măsura ar proteja și furnizorii

Inițiativa încearcă să evite blocarea întregului lanț economic agricol. Atunci când fermierul nu își achită factura, distribuitorul poate rămâne fără banii necesari pentru a plăti producătorul sau importatorul de inputuri.

Proiectul propune ca protecția să se aplice pe întregul lanț format din fermieri, distribuitori, producători și furnizori, fără dobânzi, penalități și majorări de întârziere în perioada suspendării.

Măsura poate avea însă și efecte asupra creditorilor. Băncile, societățile de leasing și firmele care livrează resurse agricole ar trebui să amâne recuperarea unor sume importante.

Dan DIMA