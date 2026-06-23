Salariul minim crește, dar statul taie din facilitatea fiscală

Vești importante pentru milioane de angajați! Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie crește de la 4.050 la 4.325 de lei * majorarea vine la pachet cu schimbări fiscale care vor afecta veniturile * punctul de amendă crește la 216,25 lei * asigurarea opțională la sănătate rămâne neschimbată - 2.430 de lei

Potrivit noilor reglementări, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu 125 de lei mai mult decât în prezent. Totuși, statul reduce suma neimpozabilă acordată angajaților plătiți cu salariul minim, de la 300 de lei la doar 200 de lei lunar.

Crește punctul-amendă. Dispar salariile minime speciale

Odată cu majorarea salariului minim, crește automat și valoarea punctului-amendă. De la 1 iulie, un punct-amendă va valora 216,25 lei, ceea ce înseamnă sancțiuni mai usturătoare pentru cei care încalcă regulile de circulație.

Pentru mulți conducători auto, orice abatere de la Codul Rutier ar putea însemna sute sau chiar mii de lei în plus plătiți la bugetul statului.

O altă schimbare importantă vizează angajații din agricultură și industria alimentară. Începând cu 1 iulie, salariul minim distinct pentru aceste sectoare dispare, iar lucrătorii vor trece la salariul minim general de 4.325 de lei brut.

Singurul domeniu care își păstrează salariul minim diferențiat rămâne sectorul construcțiilor, unde nivelul minim brut va continua să fie de 4.582 de lei.

În timp ce salariul minim crește, asigurarea opțională la sănătate rămâne neschimbată. Persoanele fără venituri fiscalizate vor plăti în continuare 2.430 de lei pentru a beneficia de servicii medicale în sistemul public.

Noua regulă prevede că 25% din sumă trebuie achitată la depunerea Declarației Unice, iar restul de 75% până la 25 mai anul următor.

Majorarea salariului minim aduce bani în plus pentru angajați, însă vine și cu efecte secundare: facilități fiscale mai mici, amenzi mai mari și costuri suplimentare pentru firme. De la 1 iulie, milioane de români vor vedea direct în fluturașul de salariu și în bugetul familiei impactul noilor măsuri fiscale. Raluca STROE