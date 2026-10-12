Spitalizările de zi au crescut de peste patru ori, la Iași, în ultimii cinci ani

Sistemul medical ieșean a înregistrat o creștere spectaculoasă a spitalizării de zi. În doar cinci ani, numărul cazurilor contractate a sărit de la 138.156 în 2020 la 555.118 în 2025. Practic, volumul s-a multiplicat de peste patru ori, iar odată cu această explozie au crescut și sumele decontate pentru serviciile medicale.

Cifrele din perioada 2020–2025 scot la iveală o transformare majoră a modului în care sunt furnizate servicii medicale. Dacă în 2020 erau raportate 138.156 de cazuri de spitalizare de zi, în 2021 numărul a ajuns la 156.846, pentru ca în 2022 să urce la 234.702. În 2023 a venit un salt uriaș, până la 436.948 de cazuri, iar în 2024 au fost raportate 489.112. În 2025, recordul a fost depășit din nou: 555.118 cazuri.

Aproape 200.000 de internări continue într-un singur an

Creșterea volumului este însoțită de o majorare consistentă a sumelor decontate. Pentru spitalizarea de zi, valoarea sumelor contractate și decontate a urcat de la aproximativ 98,7 milioane de lei în 2021 la 179,7 milioane de lei în 2025.

Și serviciile pentru afecțiuni acute au atras sume uriașe. În 2025, spitalele au realizat servicii în valoare de 635,2 milioane de lei, față de 495,5 milioane de lei în 2021.

Pentru cazurile cronice, suma realizată a ajuns la 105 milioane de lei în 2025, iar pentru îngrijiri paliative la aproximativ 56,5 milioane de lei.

Spitalizarea clasică rămâne, la rândul ei, la un nivel foarte ridicat. În 2025 au fost contractate 197.792 de cazuri de spitalizare continuă, comparativ cu 112.445 în 2020. Creșterea este de aproximativ 76% în cinci ani.

În același timp, numărul beneficiarilor de spitalizare de zi identificați prin CNP a ajuns la 212.260 în 2025, față de 105.490 în 2020.

Record după record în sistemul medical

Datele arată astfel o creștere masivă a activității medicale raportate prin spitalizarea de zi, cu peste 555.000 de cazuri în 2025. În paralel, aproape 198.000 de cazuri au fost înregistrate în spitalizarea continuă.

Iar în spatele acestor cifre se află și sume tot mai mari direcționate către serviciile medicale. Doar pentru spitalizarea de zi, valoarea decontată în 2025 a ajuns la aproape 180 de milioane de lei.

Un sistem medical în care numărul cazurilor de spitalizare de zi a explodat de peste patru ori în doar cinci ani oferă o imagine spectaculoasă asupra schimbărilor produse în ultimii ani. De la 138.000 la peste 555.000 de cazuri: saltul este uriaș. Nicoleta ZANCU