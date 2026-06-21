Tabere urbane la Iași: 80 de zile fără școală, cu griji și costuri

Vacanța mare a devenit o problemă de familie, buget și organizare. În Iași, părinții caută soluții pentru aproape trei luni în care copiii nu au școală, dar adulții sunt ocupați cu munca.

Aproape 80 de zile fără școală înseamnă, pentru părinții din Iași, mai mult decât bucuria vacanței. Înseamnă costuri, program refăcut, bunici chemați în ajutor, tabere căutate din timp și teama că cei mici vor rămâne prea multe ore în casă, între telefon, televizor și plictiseală.

De la 650 la 2.400 de lei: cât poate costa o lună de vară

Oferta din Iași arată că taberele urbane nu mai sunt o excepție, ci o piață în toată regula. La Vegarden, de exemplu, SummerSchool 2026 este anunțat pentru 11 săptămâni, între 22 iunie și 4 septembrie, cu program lung 07:30-17:30. Tariful afișat este de 180 lei pe zi, 800 lei pe săptămână sau 2.400 lei pe lună pentru programul lung, cu mese incluse. Pentru program scurt, costul este de 150 lei pe zi, 700 lei pe săptămână sau 2.200 lei pe lună. La Eki Summer Camp, programul este construit pe 9 săptămâni tematice, în zona Grădinii Botanice, cu un tarif public de 160 lei pe zi sau 650 lei pe săptămână. Sunt incluse, potrivit organizatorilor, mesele, materialele, transportul copiilor la diferite obiective, intrările la muzee, expoziții și activități tematice. Pentru o familie cu doi copii, cifrele se schimbă rapid. Două săptămâni pot trece de 2.000 de lei, iar o lună de program lung poate ajunge la câteva mii de lei, în funcție de centru, mese, transport și activități. Vara devine, astfel, o cheltuială separată în bugetul familiei, nu doar o perioadă liberă în calendar.

Iașul are opțiuni, dar nu toate sunt pentru toate buzunarele

Harta ofertelor este variată. În Copou, Logiscool anunță programe de vacanță pentru copii și adolescenți de 6-16 ani, între 29 iunie și 11 septembrie, cu accent pe educație digitală. Pentru părinții care caută tehnologie, programare sau competențe digitale, aceasta este o direcție diferită de clasicele activități de joacă.

În zona Sculeni, RobboMaster propune o tabără cu robotică, ecologie și activități cu animale la Arca. Programul este anunțat pentru perioada 22 iunie - 8 august, cu 7 serii, câte 40 de copii pe serie, adică 280 de locuri în total. Prețurile afișate sunt de 1.800 lei pentru tabăra de zi și 2.300 lei pentru varianta cu cazare, în regim promoțional.

În Tătărași, „Vacanță de Vară Magică” este anunțată între 22 iunie și 4 septembrie, pentru copii de 5-10 ani, la Flori de Portocal. Programul intră în aceeași categorie de soluții pentru copiii mici, dar nu poate fi singurul exemplu într-un oraș în care nevoia este mult mai largă.

Grija părinților: siguranță, program și mai puțin ecran

Dincolo de preț, părinții caută siguranță. Vor să știe cine supraveghează copiii, câți copii sunt într-o grupă, ce se întâmplă dacă plouă, dacă există mese incluse, dacă activitățile sunt potrivite vârstei și dacă programul acoperă orele reale de lucru ale adulților.

Pentru copiii de 5, 6 sau 7 ani, lipsa unui program poate aduce plictiseală, izolare, agitație și ore întregi în fața ecranelor. De aceea, taberele urbane au ajuns să joace un rol pe care orașul nu îl poate ignora: țin copiii în siguranță, le dau ritm și îi scot din singurătatea apartamentului.

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