Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași își extinde oferta academică prin înființarea Facultății de Științe ale Sănătății, o nouă structură care va funcționa alături de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală.

Noua facultate va include trei specializări: Asistență medicală generală, Nutriție și dietetică și Radiologie și imagistică. Programele au durate diferite, în funcție de profil: patru ani pentru Asistență medicală generală și trei ani pentru Nutriție și dietetică, respectiv Radiologie și imagistică.

Peste 2.100 de locuri

Pentru anul universitar 2026-2027, UMF Iași a anunțat 2.114 locuri la studiile universitare de licență, distribuite în cadrul celor cinci facultăți. Dintre acestea, 925 sunt locuri finanțate de la buget, 25 sunt alocate Ministerului Apărării Naționale, 549 sunt locuri cu taxă în lei, iar 615 sunt pentru programe în limba engleză și franceză.

La Facultatea de Științe ale Sănătății, repartizarea anunțată este următoarea: Asistență Medicală Generală are 85 de locuri fără taxă, 15 locuri MApN și 94 cu taxă; Nutriție și Dietetică are 20 de locuri fără taxă și 25 cu taxă; Radiologie și Imagistică are 20 de locuri fără taxă și 27 cu taxă. În total, noua facultate pornește cu 286 de locuri anunțate pentru cele trei specializări.

Decanul interimar al noii facultăți, prof. dr. Ionuț Nistor, a explicat că proiectul urmărește să dezvolte profesiile care completează actul medical și să aducă soluții pentru sistemul medical din Iași și din Moldova: „Una dintre specializările cu miză imediată este Radiologia și imagistica, domeniu în care centrele medicale au nevoie de personal pregătit pentru laboratoare de investigații radioimagistice”. Noua facultate ar putea fi extinsă, în anii următori, cu direcții precum Management sanitar, Sănătate publică, Psihologie medicală și Bioinformatică. În discuție este și integrarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale în formarea viitorilor specialiști.

Clara DIMA