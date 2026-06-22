Un nou bay-pass, prin Sârca, pentru „iadul” de la Podu Iloaiei!

* Consiliul Județean vrea să preia drumul comunal dintre Sârca și Spinoasa, să-l modernizeze și să-l tranforme în drum județean * aceasta ar putea reprezenta o soluție excelentă la aglomerația de trafic dintre Budăi și Podu Iloaiei, varianta nouă având ieșire la intersecția cu Erbiceni, aproape de calea ferată

O nouă modificare importantă în rețeaua rutieră a județului Iași se pregătește la nivelul Consiliului Județean. Autoritățile județene vor să preia din patrimoniul comunei Bălțați un sector de drum comunal care face legătura între DN 28 și DJ 281, urmând ca acesta să fie reclasificat și administrat ca drum județean.

Proiectul de hotărâre aflat în dezbatere vizează trecerea mai multor imobile aferente actualului drum comunal DC 115 Sârca - Spinoasa din domeniul public al comunei Bălțați în domeniul public al județului Iași.

Măsura a fost solicitată de Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, care argumentează că acest tronson are un rol strategic în conectarea localităților din zonă și îndeplinește condițiile necesare pentru a fi încadrat în categoria drumurilor județene.

Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași susține că această arteră nu mai este de mult doar un drum local, ci o piesă de legătură cu rol strategic în conectarea comunităților din zonă la rețeaua rutieră principală. Practic, vorbim despre o rută alternativă care ar putea prelua presiune de trafic și ar oferi ocolire pentru zonele sufocate periodic de ambuteiaje, inclusiv în contextul deja cunoscut al blocajelor de la Podu Iloaiei.

Concret, actualul DC 115, pe sectorul cuprins între Sârca și Spinoasa, cu o lungime de aproximativ 3,9 kilometri, ar urma să primească indicativul DJ 281F, devenind parte a rețelei de drumuri administrate de județ.

Potrivit documentației, transferul vizează mai multe imobile identificate cadastral pe raza comunei Bălțați, precum și un segment aflat pe teritoriul comunei Erbiceni. După aprobarea hotărârii, acestea vor fi preluate oficial de Consiliul Județean Iași prin protocol de predare-primire.

Schimbarea statutului drumului este considerată importantă deoarece, odată trecut în administrarea județului, sectorul respectiv va putea beneficia mai ușor de finanțări pentru modernizare, reabilitare și întreținere. În plus, includerea sa în rețeaua județeană poate contribui la îmbunătățirea conectivității dintre localitățile din nord-estul județului și principalele axe de circulație.

Pentru locuitorii din Sârca, Spinoasa și localitățile învecinate, transformarea actualului drum comunal în drum județean ar putea reprezenta primul pas către investiții mai consistente în infrastructura rutieră din zonă, după ani în care responsabilitatea întreținerii a revenit exclusiv administrațiilor locale.

Dacă proiectul va primi votul consilierilor județeni, DJ 281F va deveni oficial una dintre cele mai noi artere din rețeaua rutieră administrată de județul Iași. Carmen DEACONU