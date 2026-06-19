Un singur student și-a deschis firmă la Iași în ultimii doi ani!

* în schimb, sute de afaceri studențești au dispărut * Radierea bate antreprenoriatul la scor! * la Iași, rata de supraviețuire este chiar mai slabă decât media națională: din cele 946 de firme create de studenți, doar aproximativ 32% mai sunt active, în timp ce aproape 68% au fost radiate

Deși Iașul este unul dintre cele mai mari centre universitare din România, cu zeci de mii de studenți și șapte universități importante, cifrele oficiale arată o realitate surprinzătoare și îngrijorătoare: în ultimii doi ani, doar un singur student și-a înființat o firmă folosind facilitățile oferite de stat prin HG 166/2003. În același interval, zeci de firme studențești au fost radiate, iar fenomenul pare să se accentueze de la an la an.

Datele centralizate la nivel național arată că, la 30 aprilie 2026, în județul Iași existau 946 de firme înființate de studenți de la introducerea programului. Dintre acestea, doar 306 mai sunt active, în timp ce nu mai puțin de 640 au fost radiate.

Comparativ, la 30 aprilie 2024 existau 945 de firme create prin această facilitate. Așadar, în doi ani, bilanțul este șocant: o singură firmă nouă înființată și încă 20 de firme dispărute din evidențe.

Și mai spectaculos este faptul că în perioada aprilie 2024 – aprilie 2026, Iașul a consemnat o singură înmatriculare nouă de firmă studențească. În aprilie 2024 nu fusese înregistrată nicio societate nouă, iar în aprilie 2026 apare o singură firmă.

Practic, într-un oraș care produce anual mii de absolvenți și care se laudă cu un ecosistem de inovare și antreprenoriat în plină dezvoltare, interesul pentru programul dedicat firmelor studențești pare să fi ajuns aproape de zero.

Situația de la Iași nu este singulară. La nivel național, în aprilie 2026 au fost înființate doar patru firme studențești noi, față de cinci în aceeași perioadă a anului 2024. România întreagă pare să fi abandonat aproape complet acest instrument de stimulare a antreprenoriatului în rândul tinerilor.

În total, de la lansarea programului, au fost înființate 20.037 de firme studențești. Dintre acestea, doar 7.506 mai funcționează, în timp ce 12.531 au fost radiate. Cu alte cuvinte, aproape două treimi dintre afacerile create de studenți au dispărut între timp.

La Iași, rata de supraviețuire este chiar mai slabă decât media națională. Din cele 946 de firme create de studenți, doar aproximativ 32% mai sunt active, în timp ce aproape 68% au fost radiate.

Programul guvernamental oferă facilități importante pentru tinerii care vor să își deschidă o afacere. Studenții beneficiază de scutiri de taxe pentru înmatriculare, autorizare, publicarea în Monitorul Oficial și alte formalități administrative. Cu toate acestea, avantajele par insuficiente pentru a convinge noile generații să intre în antreprenoriat.

Pentru a beneficia de aceste facilități, studenții trebuie să fie înscriși la o universitate acreditată, să fie cel puțin în anul al doilea de studiu, să fi promovat toate examenele și să nu fi împlinit vârsta de 30 de ani. Facilitatea poate fi utilizată o singură dată și doar pentru înființarea unei singure firme.

Specialiștii consideră că declinul programului este explicat de mai mulți factori: birocrația încă ridicată, lipsa accesului la finanțare, migrarea tinerilor către locuri de muncă stabile și orientarea către freelancing sau activități digitale care nu necesită neapărat constituirea unei firme clasice.

Pentru Iași, cifrele reprezintă un semnal de alarmă. Orașul care se prezintă drept capitala educației din Moldova produce anual mii de absolvenți, însă foarte puțini aleg să transforme ideile din facultate în afaceri proprii. Statisticile arată că firmele studențești au devenit mai degrabă o amintire a anilor 2000 decât un motor real de dezvoltare economică pentru noua generație de antreprenori.

În timp ce universitățile promovează tot mai intens inovația și startup-urile, realitatea din Registrul Comerțului este necruțătoare: la Iași, în ultimii doi ani, antreprenoriatul studențesc aproape că a înghețat.

Un singur student a făcut pasul spre afaceri, în timp ce sute de firme create de generațiile anterioare au dispărut definitiv din peisajul economic.

Daniel BACIU