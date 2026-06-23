Antibiotice marchează a doua ediție Family Day: peste 500 de participanți într-un eveniment dedicat angajaților și culturii organizaționale

Antibiotice a organizat la sfârșitul săptămânii trecute, cea de-a doua ediție Family Day, un eveniment care a reunit peste 500 de angajați și membri ai familiilor lor, desfășurat în Green Park a+, un spațiu al companiei destinat activităților în aer liber. Evenimentul a reunit angajați, copii și invitați într-o zi dedicată interacțiunii, activităților recreative și promovării spiritului de echipă în cadrul Antibiotice. Inițiativa face parte din preocuparea constantă a companiei pentru consolidarea culturii organizaționale și dezvoltarea unui mediu de lucru bazat pe colaborare, apartenență și implicare.

Mai mult decât o zi de recreere, Family Day a reprezentat o expresie a modului în care Antibiotice înțelege să construiască relații autentice între oameni. Într-o companie în care activitatea de producție, cercetare și dezvoltare se bazează pe colaborarea dintre echipe și pe expertiza profesională, construirea unui sentiment de apartenență și a unei comunități organizaționale solide reprezintă o componentă importantă a dezvoltării sale sustenabile.

Dintre cele mai apreciate momente ale zilei au fost și experimentele captivante pentru cei mici, realizate de cercetătorii Antibiotice care au adus mai aproape de copii pasiunea pentru știință și descoperire, valori care definesc activitatea unei companii farmaceutice orientate spre inovație.

Evenimentul a evidențiat și spiritul de echipă care caracterizează organizația. Competițiile dedicate echipelor formate din colegi și membri ai familiei au încurajat cooperarea, comunicarea și implicarea, reflectând modul în care succesul profesional este construit constant prin colaborare.

Green Park a+ reprezintă o investiție strategică în consolidarea unei culturi organizaționale bazate pe conectivitate și angajament. Locația va găzdui evenimente interne și externe, workshopuri dedicate coeziunii echipelor, programe de dezvoltare profesională, proiecte educaționale, activități culturale și comunitare, traninguri tematice pe teme de mediu.

Dincolo de beneficiile pentru angajați, Green Park a+ contribuie la obiectivele de sustenabilitate ale Antibiotice prin revitalizarea unei suprafețe ale companiei și crearea unui ecosistem verde care susține biodiversitatea și îmbunătățește calitatea aerului.

Prin astfel de inițiative, Antibiotice demonstrează că misiunea sa de a avea grijă de sănătatea oamenilor începe din interiorul organizației. Family Day este despre familie, comunitate și bucuria de a fi împreună, dar și despre recunoașterea faptului că în spatele fiecărui rezultat, fiecărei inovații și fiecărui medicament se află oameni care construiesc, zi de zi, succesul companiei.