Permisul auto a devenit o investiție importantă pentru ieșeni, nu doar o etapă firească spre independență. Dincolo de prețul afișat la înscriere, viitorii șoferi trebuie să fie atenți la costurile ascunse, la numărul de ore practice și la rezultatele școlilor la examen.

Permisul auto, o investiție de câteva mii de lei

Pentru un tânăr, un angajat care depinde de mașină sau o persoană care vrea mai multă libertate de mișcare, permisul auto înseamnă timp, bani și emoții. La Iași, școala de șoferi pentru categoria B costă, în general, între 2500 și 3000 lei, la unitățile care afișează public tarifele.

Auto Driver publică un tarif de 2500 lei pentru categoria B, Titi Bas pornește de la 2700 lei, Serdax are un tarif de 2800 lei pentru categoria B, manuală sau automată, iar Viovas afișează 3000 lei. AutoNăstase apare cu un tarif de 2800 lei pentru categoria B.

Prețul inițial nu este însă singurul lucru care trebuie luat în calcul. Un cursant trebuie să întrebe, înainte de înscriere, ce include suma: orele de legislație, cele 30 de ore practice, întocmirea dosarului, folosirea mașinii la examen, costul unei ședințe suplimentare și eventualele taxe administrative. O școală mai ieftină la început poate deveni mai scumpă dacă orele suplimentare sau serviciile conexe nu sunt explicate clar.

Unde se promovează mai bine

La Iași, diferențele dintre școli nu se văd doar în tarife, ci și în rezultatele obținute de cursanți la traseu. În 2025, printre școlile cu un număr relevant de candidați examinați, cele mai bune procente apar la Amoserv Auto Best, Titi Bas și Auto Criss Driver, fiecare cu o rată de promovare de 46%.

Amoserv Auto Best a avut 118 admiși din 253 examinați, Titi Bas 178 admiși din 385 examinați, iar Auto Criss Driver 81 admiși din 176 examinați. Urban Driver Concept și Top Driving Symbol apar cu 43% rată de promovare, iar Auto Cartas Junior cu 41%.

La școlile cu volume mai mari de candidați, se remarcă și Sigur la Volan, cu 245 admiși din 671 examinați, Viovas, cu 254 admiși din 738 examinați, Auto Tody Family Driver, cu 159 admiși din 430 examinați, și Drive Safe MCP, cu 123 admiși din 336 examinați.

Pentru un viitor cursant, comparația corectă trebuie făcută între școli cu volum apropiat de candidați. Contează procentul, dar contează și câți oameni au ajuns efectiv la examen, cum sunt programate orele, cât de implicat este instructorul și dacă pregătirea se face în condiții reale de trafic.

Ce trebuie verificat înainte de înscriere

Înainte de alegerea unei școli de șoferi din Iași, candidatul ar trebui să verifice tariful final, costul orelor suplimentare, posibilitatea de a alege instructorul, programul ședințelor de condus și mașina pe care va susține examenul. Pentru elevi, studenți sau persoane care lucrează, flexibilitatea programărilor poate fi la fel de importantă ca prețul.

Contează și traseele pe care se face pregătirea. În Iași, un cursant trebuie să învețe să conducă în intersecții aglomerate, pe artere cu trafic intens, în zone cu pietoni mulți și în cartiere unde încadrarea, semnalizarea și răbdarea fac diferența.

Cea mai bună școală de șoferi nu este neapărat cea mai ieftină și nici cea cu procentul cel mai spectaculos. Este școala care oferă costuri clare, instructori răbdători, programări serioase, mașini bine întreținute și rezultate constante la examen.

Dan DIMA