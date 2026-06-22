Evacuare la Pneumo. ATI și Chirurgia Toracică, mutate în alte spitale

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași a început relocarea mai multor secții medicale, după ce clădirea principală de pe strada Dr. I. Cihac a intrat în procesul de consolidare seismică și modernizare. Decizia vine în urma expertizelor tehnice care au evidențiat vulnerabilități structurale serioase ale imobilului, existând riscuri în cazul producerii unui cutremur puternic.

Pentru a evita întreruperea activității medicale, conducerea unității a fost nevoită să găsească soluții rapide pentru relocarea secțiilor esențiale.

Astfel, secțiile de Terapie Intensivă, Chirurgie Toracică și Pneumologie I vor funcționa temporar în cadrul Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Elena Doamna, în pavilioanele 2 și 3.

O parte din activitatea medicală a fost transferată și la Spitalul Pașcanu, unde au fost amenajate spații speciale pentru pacienți.

În același timp, internările de zi și consultațiile din ambulatoriu rămân disponibile la Dispensarul TBC, astfel încât pacienții cronici să poată beneficia în continuare de monitorizare și tratament.

Operațiune logistică extrem de complicată

Mutarea unei secții ATI sau a unei secții de Chirurgie Toracică nu înseamnă doar transportul mobilierului și al aparaturii. Noile spații au trebuit adaptate pentru a putea susține infrastructura vitală necesară îngrijirii pacienților critici: rețele de oxigen, aer comprimat, sisteme electrice de rezervă și echipamente medicale performante.

Pentru administrația spitalului, aceasta reprezintă una dintre cele mai complexe operațiuni logistice din ultimii ani.

Clădirea de pe strada Dr. I. Cihac este una dintre cele mai vechi construcții medicale din județul Iași. Lucrările care urmează vor include consolidarea fundației și a structurii de rezistență, refacerea completă a circuitelor medicale, modernizarea saloanelor, crearea unor condiții mai bune pentru izolarea pacienților cu boli contagioase, înlocuirea instalațiilor electrice și termice învechite.

Spitalul ieșean nu deservește doar pacienți din județ. Anual, aici ajung bolnavi din Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui și Bacău, fiind unul dintre cele mai importante centre regionale pentru tratarea bolilor pulmonare, a tuberculozei și a cancerului pulmonar.

Tocmai de aceea, închiderea completă a activității nu a fost o opțiune.

Conducerea spitalului recomandă pacienților și aparținătorilor să se informeze permanent asupra locației serviciilor medicale înainte de prezentarea la spital. Deși relocarea poate genera temporar disconfort și confuzie, autoritățile spun că rezultatul final va fi un spital modern, sigur și adaptat cerințelor medicinei actuale.

După finalizarea lucrărilor, Iașul ar urma să câștige una dintre cele mai moderne unități de pneumologie din România, capabilă să ofere condiții de tratament la standarde europene. Nicoleta ZANCU