Ministerul Sănătății a transmis recomandări pentru zilele cu temperaturi extreme. La Iași, mesajul îi vizează mai ales pe copii, vârstnici și angajații care lucrează în aer liber.

Prognoza pentru Iași indică valori ridicate pentru începutul săptămânii, cu maxime de aproximativ 29 de grade duminică și 31 de grade luni. În astfel de condiții, medicii atrag atenția că organismul este suprasolicitat, mai ales la persoanele vulnerabile: copii mici, vârstnici, gravide, bolnavi cronici și oameni care muncesc în exterior.

Potrivit recomandărilor transmise de Ministerul Sănătății, expunerea prelungită la soare trebuie evitată pe cât posibil între orele 11:00 și 18:00, intervalul în care temperatura resimțită poate deveni mult mai greu de suportat decât cea indicată de termometre.

Aerul condiționat ajută, dar trebuie folosit corect

Una dintre recomandările importante vizează folosirea aerului condiționat. Aparatul nu trebuie setat la temperaturi foarte joase, ci la aproximativ cinci grade sub temperatura ambientală. Diferențele mari de temperatură pot crea disconfort și pot afecta mai ales persoanele sensibile.

Medicii avertizează și asupra ventilatoarelor. Acestea nu trebuie folosite atunci când temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius, pentru că pot da doar senzația de răcorire, fără să reducă efectiv stresul termic asupra corpului.

Pentru ieșenii care nu au aer condiționat acasă sau la locul de muncă, recomandarea este ca două-trei ore pe zi să fie petrecute în spații mai răcoroase: magazine, instituții publice, cinematografe sau alte locuri climatizate. În oraș, acest sfat poate face diferența pentru vârstnicii care locuiesc singuri sau pentru persoanele cu boli cardiovasculare.

Hidratarea nu începe când apare setea

În zilele foarte calde, Ministerul Sănătății recomandă consumul zilnic de 1,5-2 litri de lichide, fără a aștepta apariția senzației de sete. În perioadele de disconfort termic accentuat, un pahar de apă la 15-20 de minute poate ajuta organismul să își mențină echilibrul.

„Trebuie evitate băuturile cu multă cofeină, sucurile foarte dulci și alcoolul. În schimb, sunt recomandate apa, ceaiurile slab îndulcite, fructele și legumele proaspete, mai ales cele cu conținut mare de apă”, au spus medicii. Activitățile care cer efort fizic, precum sportul, grădinăritul sau munca grea în exterior, ar trebui amânate pentru dimineață sau seară.

Copiii, sugarii și taberele au nevoie de reguli stricte

Pentru sugari și copii mici, recomandările sunt și mai clare. Nu se introduc alimente noi în perioadele de caniculă, hidratarea trebuie urmărită atent, iar mamele care alăptează trebuie să consume suficiente lichide. Copiilor li se pot face dușuri la temperatura camerei, iar igiena alimentelor devine esențială.

La Iași, unde vara aduce tabere urbane, activități pentru copii, cursuri de vacanță și mult timp petrecut în parcuri, organizatorii trebuie să fie atenți la orele de desfășurare. Locurile de joacă ar trebui alese la umbră, activitățile solicitante trebuie mutate în afara orelor de vârf, iar apa trebuie să fie permanent la îndemână.

Pentru copiii aflați în tabere, Ministerul Sănătății recomandă condiții bune de cazare, alimente proaspete, respectarea strictă a normelor de igienă și hidratare constantă.

Clara DIMA