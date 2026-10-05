* mâine se deschide DR-12, cu un buget de 169,59 milioane de euro pentru consolidarea fermelor conduse de tineri și de fermieri de până la 45 de ani * un proiect poate primi până la 200.000 de euro, însă adevărata întrebare este câți fermieri ieșeni îndeplinesc condițiile pentru a intra în competiție

AFIR deschide pe 6 octombrie 2026, la ora 9.00, sesiunea DR-12 – „Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani”. Cererile pot fi depuse până pe 2 decembrie, ora 16.00.

Bugetul este exact: 169.589.647 euro. Din această sumă, 84.794.823,5 euro merg către zootehnie și tot 84.794.823,5 euro către sectorul vegetal. Un proiect poate primi până la 200.000 de euro. La plafonul maxim, întregul buget ar echivala cu aproximativ 847 de proiecte la nivel național.

Intensitatea sprijinului ajunge la 80% din cheltuielile eligibile pentru tinerii fermieri de până la 40 de ani și la maximum 65% pentru celelalte categorii eligibile. În prima etapă, 6 octombrie–5 noiembrie, pragul de calitate este ridicat, de 80 de puncte; între 6 noiembrie și 2 decembrie coboară la 45 de puncte.

Nu orice agricultor care nu a împlinit 45 de ani intră însă automat la finanțare. Pentru categoria tinerilor fermieri, solicitantul trebuie să fie șeful exploatației și să aibă cel mult 40 de ani. Programul include și foști beneficiari ai submăsurii 6.1, precum și anumite categorii de fermieri de până la 45 de ani, în condițiile stabilite de ghid. AFIR arată, de asemenea, că exploatațiile vizate trebuie să fi fost înregistrate în urmă cu cel puțin cinci ani pentru categoria corespunzătoare.

Iașul a pierdut peste 42.000 de exploatații într-un deceniu

La Recensământul General Agricol din 2020, Iașul avea 96.115 exploatații agricole, care utilizau 338.391 de hectare. Față de 2010 dispăruseră 42.278 de exploatații, adică 30,5%, în timp ce suprafața agricolă utilizată scăzuse cu numai 3,1%. Suprafața medie a unei exploatații urcase astfel de la aproximativ 2,5 la 3,52 hectare. Structura este și mai relevantă: 95.539 dintre cele 96.115 exploatații erau fără personalitate juridică și doar 576 aveau personalitate juridică. Cifrele descriu o agricultură încă extrem de fragmentată și explică de ce existența a zeci de mii de gospodării agricole nu înseamnă automat zeci de mii de candidați la DR-12.

Europa are de cinci ori mai mulți fermieri de peste 55 de ani decât sub 40

Problema nu este numai a Iașului. În Uniunea Europeană, doar 11,9% dintre administratorii fermelor aveau sub 40 de ani în 2020, în timp ce 57,6% aveau cel puțin 55 de ani, iar 33,2% trecuseră de 65 de ani. Interesant este că tinerii, deși puțini, administrau 17,6% din suprafața agricolă utilizată a Uniunii.

România are numeric una dintre cele mai mari populații de tineri fermieri din UE: o analiză a Comisiei Europene publicată în 2025 arată că țara concentra circa 27% din totalul fermierilor tineri ai Uniunii. Dar media de vârstă a managerilor de ferme din UE ajunsese deja la 57 de ani, față de 55 în 2010. Dan DIMA



