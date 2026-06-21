Iaşul a primit Oscarul turismului

Oscarul turismului, trofeul „Mărul de Aur” ediţia 2026, a ajuns la Iaşi. Astfel oraşul nostru intră în rândul marilor destinaţii turistice ale lumii. Distincţia a fost dată de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism (FIJET) pentru contribuţia la conservarea şi promovarea patrimoniului cultural, istoric şi natural.

Ceremonia de decernare a avut loc la Palatul Culturii, în prezenţa reprezentanţilor FIJET şi a autorităţilor locale. „Turismul sustenabil înseamnă că ai dreptul să faci turism, dar nu ai dreptul să distrugi ceea ce strămoşii noştri ne-au lăsat. Astăzi am văzut la Iaşi dovezi clare ale preocupării pentru conservarea patrimoniului şi pentru îmbunătăţirea acestuia. Federaţia a decis să vă ofere Mărul de Aur pentru că aţi excelat în protejarea moştenirii generaţiilor din trecut”, a declarat Tijani Haddad.

Trofeul a fost acordat municipiului Iaşi ca recunoaştere a eforturilor depuse în dezvoltarea turismului local şi a implicării administraţiei în promovarea oraşului ca destinaţie culturală şi istorică. Primăria Iaşi este membru fondator al Organizaţiei de Management al Destinaţiei (OMD) Judeţul Iaşi, structură care a contribuit la susţinerea candidaturii. „Este o onoare şi o mare bucurie să lăsăm generaţiilor viitoare acest trofeu. Sper ca acest Măr de Aur să devină simbolul unui nou început pentru turismul ieşean şi să ne motiveze să facem şi mai mult pentru promovarea oraşului nostru”, a declarat primarul Iaşiâului.

Candidatura Iaşului a fost susţinută de Clubul Presei de Turism FIJET România, iar decizia de acordare a trofeului a fost luată în cadrul Congresului FIJET desfăşurat în noiembrie 2025, în Maroc. În motivarea sa, organizaţia internaţională a evidenţiat patrimoniul impresionant al fostei capitale a Moldovei, care include monumente religioase, clădiri istorice şi numeroase spaţii verzi cu valoare culturală şi istorică.

Distincţia „Mărul de Aur” este considerată una dintre cele mai importante recunoaşteri internaţionale din domeniul turismului. Instituită în 1970, aceasta a fost acordată de-a lungul timpului unor destinaţii şi personalităţi care au contribuit la dezvoltarea şi promovarea turismului la nivel mondial.

România a mai primit trofeul pentru Bucovina, Mărginimea Sibiului, Delta Dunării, Târgu Jiu, Oradea şi Timişoara. Prin includerea Iaşului pe această listă selectă, municipiul îşi consolidează poziţia pe harta destinaţiilor culturale europene şi îşi confirmă statutul de pol turistic al regiunii Moldovei.

Autorităţile locale consideră că această recunoaştere internaţională va contribui la creşterea vizibilităţii oraşului în rândul turiştilor din ţară şi din străinătate, într-un moment în care Iaşul se regăseşte tot mai des în clasamentele şi studiile dedicate destinaţiilor urbane cu potenţial de dezvoltare. Laura RADU