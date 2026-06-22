Noua lege a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice intră în etapa decisivă. Ministerul Muncii pregătește forma ajustată a proiectului, după consultări cu ministerele, sindicatele și instituțiile publice. Ca peste tot, și la Iași, întrebarea este simplă și apăsătoare: cine ar putea câștiga din noua grilă și cine riscă să piardă sporuri, avantaje sau poziții salariale construite în vechiul sistem.

Reforma face parte din angajamentele asumate prin PNRR și trebuie finalizată într-un calendar strâns. Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a transmis că legea trebuie adoptată și pusă în aplicare până la 31 august, în contextul obligațiilor europene și al presiunii pe deficitul bugetar.

În forma aflată în consultare, legea urmărește să reașeze salariile din sistemul public pe grile mai clare, să reducă excepțiile și să limiteze dezechilibrele create de sporuri, interpretări diferite și modificări succesive ale actualei Legi 153/2017.

Cine ar putea câștiga la Iași

La Iași, printre cei care ar putea câștiga din noua lege se află angajații din domeniile unde grilele actuale sunt considerate dezechilibrate sau subevaluate. În această categorie intră profesori, personal medical, asistenți sociali, angajați din cultură, funcționari din administrația locală și personal auxiliar din instituții publice.

Pentru profesori, miza este corectarea diferențelor dintre angajați cu aceeași vechime, același grad didactic sau responsabilități similare. Într-un județ cu o rețea mare de școli, licee și colegii, o grilă mai clară ar putea reduce tensiunile acumulate în ultimii ani.

Pentru spitalele din Iași, miza este și mai mare. Orașul deservește pacienți din întreaga Moldovă, iar spitalele publice depind de medici, asistente, infirmiere, brancardieri, biologi, chimiști, personal tehnic și administrativ. Ministerul Sănătății a cerut reașezarea coeficienților pentru personalul medico-sanitar și auxiliar-sanitar, astfel încât salariile să reflecte mai bine responsabilitatea și condițiile reale de muncă.

Cine ar putea pierde

Nu toți angajații publici vor privi noua lege ca pe o creștere garantată. Cei mai vulnerabili pot fi angajații ale căror venituri depind mult de sporuri, excepții sau interpretări favorabile ale vechiului sistem. Dragoș Pîslaru a arătat că proiectul aflat în consultare elimină peste jumătate dintre sporurile existente, cu scopul de a simplifica sistemul și de a-l face mai transparent. Asta înseamnă că unii angajați pot avea salariul de bază reașezat, dar pot pierde anumite adaosuri care le ridicau venitul lunar.

La Iași, acest lucru poate conta în cercetare, în spitale, în instituții administrative, în structuri de ordine publică, în servicii sociale și în instituții unde sporurile au completat ani la rând salariile de bază. De aceea, întrebarea reală nu este doar dacă salariile cresc, ci cum se schimbă venitul total.

Sănătatea, punctul fierbinte al reformei

Sănătatea este una dintre zonele unde tensiunea este deja vizibilă. Ministerul Sănătății a criticat faptul că, în proiectul analizat, unele categorii medicale sunt poziționate sub alte domenii din sectorul public, deși munca lor implică responsabilitate ridicată, risc și presiune permanentă.

O temă importantă este plata gărzilor și a muncii în weekend sau în zilele de sărbătoare legală. În forma analizată, proiectul prevedea o majorare de doar 10% a tarifului orar pentru aceste activități, nivel considerat insuficient de Ministerul Sănătății. Propunerea transmisă vizează majorarea cu 100% a tarifului orar pentru gărzile și activitatea desfășurată în zilele de repaus.

Pentru Iași, unde medicina universitară și spitalele clinice sunt piloni regionali, această discuție poate decide cât de atractiv rămâne sistemul public pentru specialiști.

Profesorii așteaptă corectarea inechităților

În educație, noua lege va fi privită prin lupa salariilor de bază, a gradațiilor, a responsabilităților suplimentare și a indemnizațiilor. Una dintre temele sensibile este indemnizația de dirigenție, despre care Dragoș Pîslaru a spus că trebuie analizată cu atenție, pentru că educația este o prioritate strategică.

Pentru profesorii din Iași, legea ar trebui să răspundă unei întrebări simple: este recunoscută corect munca reală din școală? Dincolo de orele de predare, există evaluări, examene, activitate cu părinții, birocrație, dirigenție, proiecte și responsabilități administrative.

Dan DIMA