Preotul Dan Damaschin lansează la Iași o dezbatere despre natalitate

Pe 29 iunie, Asociația „Glasul Vieții”, coordonată de preotul Dan Damaschin, în colaborare cu Biserica Maternității Cuza Vodă din Iași, organizează dezbaterea publică „România încotro? Prăpastia demografică: de la maternitate și educație, spre bunăstare și Eternitate”.

Evenimentul este inclus în cadrul manifestărilor dedicate Sfinților Doctori fără de plată Cosma și Damian, ocrotitorii misiunii sociale și filantropice desfășurate în jurul Bisericii Maternității Cuza Vodă.

Tema aleasă de organizatori atinge una dintre cele mai grele întrebări ale României de astăzi: ce se întâmplă cu o țară în care se nasc tot mai puțini copii, tinerii pleacă, familiile devin tot mai fragile, iar politicile publice par să nu mai țină pasul cu realitatea din teren.

„România încotro?” Întrebarea care nu mai poate fi ocolită

Organizatorii trag un semnal de alarmă asupra crizei demografice și susțin că România se confruntă cu o problemă profundă, care nu mai poate fi tratată doar statistic sau administrativ. „Scăderea natalității, exodul tinerei generații, vulnerabilitatea mamelor aflate în dificultate și lipsa unor mecanisme coerente de sprijin pentru familie produc efecte pe termen lung asupra comunităților, școlilor, economiei și vieții sociale”, spune preotul Dan Damaschin.

În acest context, dezbaterea de la Iași își propune să aducă la aceeași masă medici, sociologi, profesori, preoți și lideri de opinie. Discuția va porni de la maternitate și educație, dar va ajunge inevitabil la teme mai largi: bunăstare, responsabilitate publică, sprijin real pentru copil și familie, dar și felul în care România își mai poate proteja viitorul.

Maternitate, educație, familie și politici publice

Printre temele anunțate se află politicile privind contracepția, sarcinile în rândul mamelor minore și educația sexuală, subiecte sensibile, adesea tratate în spațiul public fie prea grăbit, fie prea conflictual.

Organizatorii spun că vor să evidențieze capcanele unor politici actuale și să deschidă o discuție despre ceea ce poate fi făcut concret pentru ca mamele, copiii și familiile aflate în dificultate să nu rămână singure.

Într-o societate în care asemenea teme nasc tensiuni, dezbaterea propusă la Iași poate deveni un spațiu necesar de dialog. Nu doar despre cifre, ci despre oameni. Nu doar despre natalitate ca indicator, ci despre copilul care are nevoie de protecție, despre mama care are nevoie de sprijin, despre familia care are nevoie de stabilitate și despre comunitatea care nu poate rămâne indiferentă.

Iașul, locul unei discuții despre prăpastia demografică

Prin proiectele Asociației „Glasul Vieții”, coordonate de preotul Dan Damaschin, Iașul a devenit în ultimii ani un reper al implicării sociale în sprijinul copiilor, mamelor singure și familiilor vulnerabile. De această dată, misiunea caritabilă se transformă într-o întrebare publică de interes național: încotro merge România, dacă nu reușește să își protejeze copiii și să își susțină familiile?

Dezbaterea de pe 29 iunie nu este doar un eveniment local. Este o invitație la luciditate, într-un moment în care viitorul nu se pierde dintr-odată, ci prin tăceri repetate, prin plecări, prin abandon, prin lipsa sprijinului și prin amânarea unor decizii esențiale.

„România încotro?” devine, astfel, mai mult decât titlul unei întâlniri. Devine întrebarea unei țări care trebuie să decidă dacă își privește criza demografică doar ca pe o statistică rece sau ca pe una dintre cele mai serioase urgențe ale prezentului.

Maura ANGHEL