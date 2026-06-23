Scandal pe piața muncii: sindicatele cer interzicerea detectorului de minciuni la angajare

O controversă care zguduie piața muncii din România începe să stârnească îngrijorări și în rândul ieșenilor aflați în căutarea unui loc de muncă. Tot mai multe relatări despre utilizarea detectorului de minciuni în procesele de recrutare au determinat Blocul Național Sindical să lanseze un avertisment dur și să ceară măsuri urgente împotriva angajatorilor care recurg la astfel de metode.

Potrivit sindicaliștilor, candidații care speră să obțină un job sunt puși, în unele cazuri, în situația de a accepta testarea cu poligraful ca etapă a procesului de selecție. Refuzul unei astfel de proceduri ar putea cântări decisiv în șansele de angajare, susțin reprezentanții BNS, care califică practica drept o posibilă încălcare a unor drepturi fundamentale. „Detectorul de minciuni nu are ce căuta într-un interviu de angajare”, avertizează organizația, care invocă protecția vieții private garantată de Constituție și de legislația europeană.

Subiectul capătă o relevanță aparte și pentru județul Iași, unul dintre cele mai importante centre universitare și economice din țară, unde mii de tineri și specialiști participă anual la procese de recrutare în companii private. În acest context, sindicatele atrag atenția că evaluarea unui candidat ar trebui să se bazeze exclusiv pe competențe, experiență și calificări, nu pe metode considerate intruzive și controversate.

Mai mult, BNS susține că testele poligraf ridică serioase probleme privind protecția datelor personale și pot genera situații discriminatorii, în condițiile în care accesul la un loc de muncă ar putea deveni condiționat de acceptarea unei proceduri care nu are legătură directă cu pregătirea profesională.

În fața acestei situații, sindicaliștii solicită intervenția mai multor instituții ale statului, inclusiv a Inspecția Muncii, a Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și a Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru a verifica legalitatea unor astfel de practici.

De asemenea, organizația cere modificarea legislației astfel încât folosirea detectorului de minciuni în recrutarea personalului să fie interzisă explicit și sancționată.

În timp ce autoritățile sunt chemate să clarifice situația, mesajul transmis către candidații din Iași și din întreaga țară este unul clar: dreptul la muncă și accesul egal la angajare nu ar trebui să depindă de acceptarea unui test care transformă interviul de recrutare într-o procedură mai apropiată de o anchetă decât de o evaluare profesională. Raluca STROE