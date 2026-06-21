Iașul intră în ultima săptămână de iunie cu săli de teatru, concerte și expoziții care marchează simbolic închiderea stagiunilor culturale. Pentru public, finalul lunii devine un mic traseu prin oraș: de la Național și Luceafărul, până la Filarmonică, Palatul Culturii și Muzeul Municipal „Regina Maria”.

Ultima săptămână culturală înainte de vacanța mare

Sfârșitul lunii iunie nu înseamnă doar vacanță, căldură și oraș mai gol. Pentru instituțiile de spectacol din Iași, aceste zile aduc ultimele întâlniri importante cu publicul înainte de ritmul mai relaxat al verii.

La Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, programul oficial al săptămânii include „Lysistrata, dragostea mea”, pe 22 iunie, de la ora 19:00, și „Hârjoana”, pe 27 iunie, de la ora 19:30. În același calendar, spectacolele „Femeia – câmp de luptă” și „Gaițele” apar ca reprogramate pentru luna septembrie.

Teatru pentru copii, la final de iunie

Pentru familiile cu copii, Teatrul „Luceafărul” păstrează în program spectacole accesibile celor mici. Joi, 25 iunie, de la ora 17:30, este programat „Fata babei și fata moșneagului”, iar duminică, 28 iunie, publicul poate vedea „Ursul păcălit de vulpe”, de la ora 11:00, și „De ziua lui Pinocchio”, de la ora 17:30.

Ateneul Național din Iași adaugă în programul de final de lună spectacolul pentru copii „Anemona și aventura piraților”, producție ArtYou School, anunțat pentru 27 iunie.

Filarmonica închide stagiunea cu Brahms și Enescu

Unul dintre cele mai puternice momente ale săptămânii este concertul vocal-simfonic extraordinar de închidere a stagiunii 2025-2026, programat de Filarmonica „Moldova” Iași vineri, 26 iunie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților. La pupitru se va afla Cristian Mandeal, iar solistă va fi pianista Oxana Corjos. Corul academic „Gavriil Musicescu” va fi pregătit de Consuela Radu-Țaga.

Programul serii include Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în re minor, op. 15 de Johannes Brahms și Simfonia nr. 3 în do major, op. 21 de George Enescu.

Expoziții și istorie urbană

Finalul lunii iunie poate fi completat și cu o oprire la Muzeul Municipal „Regina Maria”. În calendarul expozițional al muzeului figurează, până pe 30 iunie, expoziția de caricatură „100 de actori români”, semnată de Ovidiu Stanciu.

Muzeul rămâne și un reper pentru cei interesați de istoria urbană a Iașului: parterul instituției este dedicat originilor orașului, evoluției urbane, străzilor, grădinilor, parcurilor, hărților și caselor boierești.

Într-un oraș în care cultura nu stă doar în marile premiere, ci și în memoria locurilor, ultimele zile din iunie pot fi citite ca o invitație la plimbare: teatru seara, spectacol pentru copii în weekend, concert simfonic vineri și expoziții pentru cei care vor să vadă Iașul dincolo de agitația de vară. Clara DIMA