Grădinița EuroEd organizează sâmbătă, 20 iunie, Târgul Prieteniei, un eveniment dedicat copiilor și părinților, în care distracția se transformă într-un gest concret de sprijin pentru cei mici.

Târgul Prieteniei aduce la EuroEd Iași ateliere, jocuri, tombolă și donații pentru locul de joacă.

Târgul Prieteniei, o zi pentru copii și părinți

Sâmbătă, 20 iunie, Grădinița EuroEd devine locul unei întâlniri de comunitate în care copiii, părinții și educatorii se adună în jurul unei idei simple și frumoase: bucuria celor mici poate construi ceva trainic.

Târgul Prieteniei este gândit ca o zi a copilăriei trăite împreună, cu momente pregătite de preșcolari, activități interactive, ateliere creative și spații de joacă. Evenimentul aduce în același loc energia copiilor, implicarea părinților și dorința comunității EuroEd de a contribui la refacerea locului de joacă.

Dincolo de partea festivă, târgul are și o miză practică. Fiecare produs cumpărat, fiecare bilet la tombolă și fiecare participare sprijină obiectivul comun: amenajarea unui spațiu mai bun, mai sigur și mai frumos pentru copiii de grădiniță.

Ateliere, jocuri, roboți, cărți și surprize

Programul include zone de joacă și activități pentru copii, ateliere creative, experiențe interactive, standuri cu roboți, cărți, jucării și creații handmade. Cei mici vor avea ocazia să exploreze, să se joace, să creeze și să descopere lucruri noi într-un cadru prietenos.

Pentru părinți, organizatorii au pregătit cafea, limonadă, bunătăți, delicii și momente de relaxare, într-o atmosferă de sărbătoare. Nu vor lipsi baloanele, tombola, licitația și premiile surpriză, toate legate de aceeași cauză: sprijinirea copiilor și refacerea locului de joacă.

Participanții trebuie să știe că achizițiile se fac doar cash, detaliu important pentru cei care vor să cumpere produse de la standuri sau bilete la tombolă.

Când comunitatea se adună, copiii câștigă

Târgul Prieteniei nu este doar un eveniment de final de an sau o zi cu activități pentru copii. Este și o lecție discretă despre implicare, generozitate și felul în care o comunitate poate face lucruri concrete atunci când părinții, educatorii și copiii trag în aceeași direcție.

Pentru cei mici, ziua înseamnă joacă, curiozitate și emoția de a fi în centrul unei sărbători pregătite pentru ei. Pentru părinți, poate fi un prilej de întâlnire, de susținere și de participare la un proiect care rămâne în viața grădiniței și după ce târgul se încheie.

Sâmbătă, 20 iunie, Târgul Prieteniei de la Grădinița EuroEd transformă o zi de vară într-un gest cu efect pe termen lung: un loc de joacă refăcut pentru copiii care au nevoie de spații în care să crească frumos, liber și în siguranță. Clara DIMA