2.500 de oameni au luat cu asalt Aroneanu la cea mai spectaculoasă ediție „Asaltul Lupilor”

Comuna Aroneanu a fost, în weekend, gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente sportive din Moldova. Ediția cu numărul 13 a competiției „Asaltul Lupilor” a adunat peste 2.500 de participanți și spectatori, transformând zona într-un adevărat festival al aventurii.

Sub conceptul sugestiv „Dansând la Lună”, evenimentul desfășurat pe 20 și 21 iunie a oferit mult mai mult decât o simplă cursă cu obstacole. Participanții au avut parte de provocări spectaculoase, momente artistice, concerte și o atmosferă care a ținut publicul în priză până la final.

Mii de persoane au înfruntat traseele pline de noroi, apă și obstacole, demonstrând rezistență, curaj și spirit de echipă. În același timp, scena evenimentului a fost animată de artiști și trupe care au întreținut atmosfera pe tot parcursul weekendului.

Lupii Negri, jandarmii, pompierii și polițiștii au intrat în cursă

Unul dintre cele mai aplaudate momente ale ediției din acest an a fost participarea echipelor instituțiilor de forță. Militarii din cadrul Batalionul 151 Infanterie Războieni, alături de reprezentanți ai Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași au luat startul în cursa principală, fiind aplaudați de sute de spectatori.

Prezența acestora a adăugat un plus de spectacol și a demonstrat că spiritul de echipă și condiția fizică nu sunt doar vorbe, ci valori puse în practică.

Zona expozițională organizată de instituțiile partenere a fost una dintre atracțiile principale ale evenimentului. Cei mici au avut ocazia să descopere îndeaproape autospeciale, echipamente și tehnică folosită de forțele de ordine și intervenție, transformând experiența într-una educativă și captivantă. Carmen DEACONU