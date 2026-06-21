Accident rutier cu doi minori implicați, la Valea Seacă

* după examinarea efectuată la fața locului, medicii au decis transportarea la spital a trei persoane – doi minori și un adult – pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate

Momente de panică, duminică dimineață, în localitatea Valea Seacă, după ce un apel automat de urgență de tip E-Call a anunțat producerea unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și patru persoane, printre acestea aflându-se și doi minori. Mobilizarea forțelor de intervenție a fost imediată, pompierii și echipajele medicale deplasându-se de urgență la fața locului pentru a evalua situația și a preveni apariția unor riscuri suplimentare.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, la locul accidentului au intervenit echipaje ale Secției de Pompieri Pașcani, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță de prim ajutor calificat, fiind solicitat în sprijin și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Din fericire, toate cele patru persoane implicate în accident au reușit să se autoevacueze înainte de sosirea salvatorilor. Cu toate acestea, impactul a fost suficient de puternic pentru a necesita evaluarea medicală a victimelor, atenția echipajelor fiind îndreptată în special către cei doi minori aflați în unul dintre autoturisme.

După examinarea efectuată la fața locului, medicii au decis transportarea la spital a trei persoane – doi minori și un adult – pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate. Toți cei trei erau conștienți, cooperanți și nu prezentau, la prima vedere, leziuni care să le pună viața în pericol, însă au fost direcționați către unități medicale pentru evaluări amănunțite.

În paralel cu acordarea asistenței medicale, pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, verificând autoturismele implicate pentru eliminarea oricărui risc de izbucnire a unui incendiu sau de producere a altor incidente.

Accidentul readuce în atenție importanța sistemului automat E-Call, tehnologia care transmite instantaneu un apel de urgență către 112 în cazul producerii unui impact semnificativ și care poate reduce considerabil timpul de reacție al echipajelor de salvare. În cazul de la Valea Seacă, alerta automată a permis mobilizarea rapidă a pompierilor și a personalului medical, contribuind la gestionarea eficientă a situației.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea dintre cele două autoturisme, precum și eventualele responsabilități ale conducătorilor auto implicați în eveniment. Andrei TURCU