Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că vrea să introducă în lege o prevedere care să permită desfacerea contractelor de muncă ale medicilor surprinși că lucrează la privat în timpul programului de la spitalul public. În același pachet, spune că va înăspri și regulile pentru scutirile de gărzi, invocând situații în care unii angajați sunt „bolnavi” doar la stat, dar pot lucra ore întregi în privat.

Mesajul ministrului țintește un fenomen despre care spune că „ne costă multe sute de milioane de lei pe an” și care blochează, în mod direct, funcționarea spitalelor publice.

ministrul a descris direct situația pe care o consideră una dintre cauzele mari de „hemoragie” a sistemului public: medicii care pleacă din spital în mijlocul programului. „Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat şi de cele mai multe ori împreună cu pacientul”, a spus ministrul, anunțând că își propune să introducă în lege o prevedere care să permită încetarea contractului de muncă în astfel de cazuri.

„Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital”

Mesajul lui Rogobete are, însă, și o delimitare: nu susține obligarea medicului să aleagă între public și privat. Din contră, afirmă că a fost „împotriva conceptului ca medicul să aleagă între public şi privat” și că, după terminarea programului din spital, medicul „are dreptul să facă ce vrea cu profesia lui”. Linia roșie, în versiunea ministerului, este suprapunerea dintre orele plătite de stat și activitatea din privat: „nu este corect ca în timpul programului de la public să activeze în programul de la privat”.

Dincolo de această primă propunere, ministrul a anunțat și un al doilea mecanism, legat de scutirile medicale care îi exonerează pe unii medici de gărzi. Rogobete a spus că în lege va fi introdusă o prevedere care să interzică exercitarea practicii private, în timpul liber, pentru acei medici din sistemul public care declară că sunt bolnavi și nu pot face gărzi la stat. Formularea lui a fost tranșantă, cu o comparație menită să rămână: „Nu putem fi ipocriţi şi nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat.”

Ministrul a legat această intenție de un caz invocat la Constanța, unde, potrivit lui, „75% din personalul medical avea lombosciatică şi scutire de gardă la spitalul public”, dar medicii aveau activitate operatorie în privat. În acest context, el a spus că scutirile de gărzi vor fi reevaluate la nivel național și că se pregătește o măsură „în curând”: „cine are scutire de gardă, nu mai are voie prin lege, îşi pierde dreptul de liberă practică”, dacă, după programul din sistemul public, este „fără activitate medicală”, argumentul fiind protejarea medicului care are probleme de sănătate, „să se recupereze mai repede”.

În același registru, Rogobete a insistat că își asumă personal fermitatea sancțiunii în cazurile de plecare din spital în timpul programului: „Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital.” Practic, miza politică a pachetului anunțat este să transforme ceea ce, până acum, a fost frecvent reclamat ca „practică tolerată” într-o abatere cu consecințe maxime.

Rămâne însă întrebarea care decide totul, dincolo de declarații: cum va arăta textul efectiv al modificărilor și cum va fi probată încălcarea regulilor, astfel încât măsurile să poată fi aplicate coerent și echitabil. În absența unor definiții clare despre ce înseamnă „în timpul programului”, ce proceduri de verificare sunt acceptate și ce drepturi de contestare există, orice intenție legislativă riscă să se lovească de realități complicate din spitale. În varianta anunțată de minister, însă, direcția este una fără ambiguități: dreptul la privat rămâne după program, dar programul de la stat trebuie respectat integral, iar scutirile medicale nu pot funcționa ca „excepții” doar pe hârtie. Clara DIMA