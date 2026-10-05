* zece universități din nouă țări europene se întâlnesc la UMF Iași, în perioada 7–11 octombrie * evenimentul va aborda subiecte de oncologie digitală, inteligență artificială, startup-uri medicale și proiecte prin care cercetarea ar trebui să ajungă mai repede la pacient

Iașul devine, pentru câteva zile, unul dintre punctele în care universitățile europene încearcă să rezolve una dintre marile probleme ale cercetării medicale: distanța dintre o idee bună din laborator și folosirea ei efectivă într-un spital.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” găzduiește, între 7 și 11 octombrie 2026, Conferința bianuală a Alianței EduCare 5.0, o rețea care reunește în prezent 10 instituții de învățământ superior din nouă țări europene. Discuțiile vor viza educația, cercetarea, inovarea și transformarea digitală a sănătății.

Dincolo de formula oficială a reuniunii, miza pentru Iași este una mult mai concretă. Universitatea încearcă să-și lege cercetarea, infrastructura medicală și ecosistemul tehnologic local de proiecte europene prin care ideile dezvoltate în universități să poată fi testate, validate și, în final, utilizate în sistemul medical.

Un LivingLab pentru oncologie digitală, dezvoltat la Iași

Unul dintre proiectele importante ale alianței este DigiCare Innovation, program orientat spre dezvoltarea inovării și antreprenoriatului în sănătate. La Iași, proiectul include dezvoltarea unui LivingLab pentru oncologie digitală, în colaborare cu Institutul Regional de Oncologie și parteneri tehnologici.

Conceptul este diferit de cercetarea clasică desfășurată exclusiv în laborator. Soluțiile digitale pot fi dezvoltate și testate în contact cu pacienții și profesioniștii din sănătate, astfel încât problemele reale din practica medicală să intre încă din faza de proiectare a tehnologiei.

EIT descrie DigiCare Innovation drept un proiect care folosește laboratoare de tip living lab și infrastructuri de testare pentru soluții digitale destinate inclusiv oncologiei, sănătății mintale și bolilor cronice.

Aproape două milioane de euro pentru drumul de la cercetare la piață

Al doilea proiect major este THRIVE – Transforming Healthcare Research into Validated Solutions through Alliance-KIC Cooperation. Proiectul, început în septembrie 2026, are o finanțare de aproape 2 milioane de euro și urmărește tocmai etapa în care multe proiecte medicale se blochează: trecerea de la rezultatul științific la o soluție validată și pregătită pentru utilizare.

Finanțarea maximă anunțată oficial de EIT este de 1.997.817 euro, iar proiectul se desfășoară până în august 2028. THRIVE a fost unul dintre cele 35 de proiecte selectate dintre 138 de propuneri depuse în competiția europeană.

Validarea nu înseamnă doar demonstrarea faptului că o tehnologie funcționează. Proiectul va analiza fezabilitatea clinică, costurile și economia sănătății, cerințele de reglementare pentru dispozitive medicale și inteligență artificială, dar și posibilitatea ca soluțiile să fie implementate și transformate în produse sau servicii sustenabile.

Iașul își prezintă infrastructura de cercetare

Partenerilor europeni le vor fi prezentate și structurile locale de cercetare și inovare: Centrul de Transfer Tehnologic MAVIS, proiectul MAVIS Artificial Heart, clusterul bioROne, IMAGO-MOL și Digital Innovation Zone. Programul include și vizite la CEMEX și la Centrul de Simulare al UMF Iași.

Pentru universitate, întâlnirea este și o ocazie de a intra în noi consorții pentru Horizon Europe, Marie Skłodowska-Curie Actions, Erasmus+ și COST, dar și de a pregăti proiecte care pot aduce finanțări și mobilități academice în anii următori.

„Apartenența UMF Iași la Alianța EduCare 5.0 consolidează dimensiunea europeană a universității noastre și ne oferă cadrul pentru proiecte comune în educație, cercetare și inovare. Prin inițiative precum DigiCare și THRIVE, avem oportunitatea de a transforma colaborarea academică în soluții concrete pentru sănătate și de a conecta expertiza universitară la nevoile reale ale pacienților și comunităților. Găzduirea acestei întâlniri la Iași confirmă, totodată, rolul activ al universității noastre în această construcție europeană”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Teona SOARE