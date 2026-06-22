Când temperatura urcă, orașul nu mai este doar un spațiu de traversat, ci o hartă a locurilor în care poți intra rapid pentru apă, aer condiționat sau ajutor medical. La Iași, aceste puncte există deja: centre de cartier, farmacii, sedii publice și defibrilatoare amplasate în zone circulate.

În zilele de căldură mare, Iașul se citește altfel. Nu după terase, stații sau trasee de autobuz, ci după locurile în care poți intra câteva minute la răcoare, poți cere apă, ți se poate lua tensiunea

Zonele reci ale Iașului: unde intri când orașul arde

În perioadele cu avertizări meteo, cele mai importante puncte pentru populație sunt centrele de cartier și spațiile publice unde există aer condiționat și apă. Primăria Iași a anunțat anterior că punctele de prim-ajutor pot fi organizate în cele cinci centre de cartier: Păcurari, Nicolina, Tătărași, Alexandru cel Bun și Frumoasa. Acestea sunt dotate cu aer condiționat și automate de apă potabilă, iar în zilele cu cod portocaliu pot funcționa cu sprijinul voluntarilor Crucii Roșii.

DSP Iași a publicat lista punctelor de prim-ajutor și distribuire a apei potabile pentru perioadele caniculare. În municipiul Iași sunt peste 60 de puncte, de la Salubris SA și Registratura Primăriei, până la centrele de cartier și numeroase farmacii. În zilele cu cod portocaliu se asigură distribuirea apei potabile, iar în zilele cu cod roșu se activează punctele de prim-ajutor și hidratare. Printre adresele importante din municipiu se află Centrul de Cartier Nicolina, pe strada Petre Țuțea nr. 2, Centrul de Cartier Alexandru cel Bun, pe strada Tabacului nr. 1B, Centrul de Cartier Tătărași, pe strada Vasile Lupu nr. 82, Centrul de Cartier Păcurari, pe șoseaua Păcurari nr. 34, și Centrul de Cartier Frumoasa, pe bulevardul Poitiers nr. 20-22. Pe listă apar și farmacii din zone precum Bucium, Ștefan cel Mare, Tudor Vladimirescu, Alexandru cel Bun, Socola, Păcurari, Nicolina, Podu Roș, Dacia, Tătărași și Copou.

Defibrilatoare în Iași: cele 10 puncte noi

În 2026, rețeaua de defibrilatoare publice din Iași a fost extinsă cu 10 aparate noi, instalate în puncte circulate ale orașului. Potrivit DSP Iași, inițiativa aparține Primăriei Municipiului Iași, în parteneriat cu Serviciul Voluntar de Ambulanță.

Cele 10 locații anunțate sunt: Parcul Nicolina, Parcul Șahiștilor din Podu Roș, Centrul de Cartier Frumoasa, zona „Doi Băieți” din Tătărași, Casa de Cultură a Studenților, Gara CFR Iași, stația CTP Târgu Cucu - Golia, stația CTP Baza 3, sediul CTP din zona Gării și Dispeceratul CTP Rond Agronomie. Defibrilatoarele externe automate sunt importante în caz de stop cardio-respirator. Aparatele analizează ritmul cardiac, stabilesc dacă este nevoie de șoc electric și oferă instrucțiuni vocale pas cu pas. Ele nu înlocuiesc apelul la 112, dar pot câștiga minute decisive până la sosirea echipajului medical.

Ce faci dacă ți se face rău pe stradă

Primul gest rămâne apelul la 112. Dacă persoana este conștientă, trebuie dusă la umbră sau într-un spațiu răcoros, hidratată treptat și ferită de efort. Dacă persoana nu răspunde, nu respiră normal sau se prăbușește, se cere imediat ajutor, se sună la 112 și se caută cel mai apropiat defibrilator.

Ministerul Sănătății recomandă evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11:00 și 18:00, consum de lichide fără a aștepta senzația de sete și petrecerea a două-trei ore pe zi în spații cu aer condiționat, dacă locuința sau locul de muncă nu sunt răcorite.

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