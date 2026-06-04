Investitorii cumpără terenuri pe bandă rulantă, la Iași

* investitorii continuă să cumpere masiv terenuri în Iași și împrejurimi, pariind pe extinderea orașului și a zonelor metropolitane în următorii ani * luna trecută au fost tranzacționate nu mai puțin de 917 terenuri intravilane fără construcții, unul dintre cele mai mari volume din România

Piața imobiliară din Iași a accelerat puternic în luna mai 2026 și transmite un semnal clar: județul continuă să atragă investiții, dezvoltări și cumpărători într-un ritm care îl plasează printre cele mai dinamice zone ale României.

Cu 2.154 de tranzacții imobiliare înregistrate într-o singură lună, Iașul a urcat pe locul 5 la nivel național, fiind depășit doar de București, Ilfov, Timiș și Cluj. Mai mult, diferența față de Cluj este de doar puțin peste 100 de tranzacții, în timp ce județul moldav a reușit să depășească Brașovul și Constanța, două dintre cele mai puternice piețe imobiliare ale țării.

Dacă Bucureștiul și zona metropolitană a Capitalei rămân într-o categorie aparte, adevărata surpriză vine din Moldova, unde Iașul domină categoric regiunea. Niciun alt județ din estul României nu se apropie de nivelul activității imobiliare înregistrate aici. Suceava a raportat 1.386 de tranzacții, Bacăul 932, Neamțul 713, iar Vasluiul doar 534. Practic, Iașul a realizat aproape cât Bacău și Neamț la un loc.

Investitorii continuă să cumpere masiv terenuri în Iași

Și mai spectaculos este ceea ce se întâmplă pe piața terenurilor. În luna mai au fost tranzacționate nu mai puțin de 917 terenuri intravilane fără construcții, unul dintre cele mai mari volume din România. Acest indicator este urmărit cu atenție de dezvoltatori deoarece arată unde se pregătesc viitoarele investiții. Cu alte cuvinte, investitorii continuă să cumpere masiv terenuri în Iași, pariind pe extinderea orașului și a zonelor metropolitane în următorii ani.

Nici segmentul rezidențial nu dă semne de încetinire. Luna trecută, în județ au fost vândute 503 unități individuale, respectiv apartamente și case, ceea ce confirmă că cererea pentru locuințe rămâne ridicată, în ciuda costurilor de finanțare și a contextului economic mai dificil.

Municipiul Iași își consolidează, la rândul său, poziția între cele mai active orașe din România. Cu 752 de tranzacții, reședința Moldovei ocupă locul 5 în clasamentul marilor municipii, fiind depășită doar de Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca și Constanța. Orașul lasă în urmă centre urbane importante precum Oradea, Craiova, Ploiești, Arad, Galați sau Bacău.

Băncile continuă să finanțeze achizițiile

Un alt indicator care confirmă forța pieței este numărul ipotecilor. În luna mai au fost înregistrate 1.211 ipoteci active în județul Iași, ceea ce plasează județul pe locul 6 la nivel național. Numărul mare de credite garantate cu proprietăți arată că băncile continuă să finanțeze achizițiile, iar cumpărătorii au în continuare încredere în piața locală.

În timp ce multe județe din România încearcă să mențină ritmul dezvoltării, Iașul continuă să crească și să atragă capital. Volumul mare de tranzacții, interesul pentru terenuri, numărul ridicat de locuințe vândute și creditarea puternică indică faptul că municipiul și zona metropolitană rămân printre cele mai atractive destinații pentru investiții imobiliare.

Concluzia lunii mai este una care nu mai poate fi ignorată: Iașul nu mai este doar liderul incontestabil al Moldovei, ci a intrat definitiv în liga marilor piețe imobiliare ale României, concurând direct cu Clujul, Timișoara și marile centre economice ale țării. În spatele cifrelor se află un fenomen tot mai vizibil: dezvoltarea accelerată a județului transformă Iașul într-unul dintre cele mai importante motoare de creștere din România. Daniel BACIU