Prețurile maxime ale medicamentelor rămân neschimbate până în aprilie 2027!

* experții avertizează că blocarea ajustărilor într-o perioadă îndelungată poate afecta disponibilitatea unor produse farmaceutice, mai ales în cazul medicamentelor cu marje reduse de profit

Potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere, prețurile maxime ale medicamentelor incluse în Catalogul Național al Prețurilor Medicamentelor (Canamed) vor rămâne neschimbate până la 31 martie 2027. Este a doua mare prelungire consecutivă, după ce prețurile stabilite la începutul anului 2025 au fost deja menținute în vigoare până la finalul anului 2026.

Practic, România riscă să intre într-o perioadă de peste doi ani în care prețurile oficiale ale medicamentelor nu mai sunt recalibrate, într-un context economic în care inflația, costurile logistice, cheltuielile de producție și fluctuațiile valutare continuă să influențeze puternic întreaga industrie farmaceutică.

Ministerul Sănătății susține că amânarea este necesară pentru finalizarea unui amplu proiect de digitalizare care va schimba radical modul în care sunt gestionate prețurile medicamentelor. Noul sistem informatic ar urma să integreze Canamed cu nomenclatorul administrat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, permițând actualizarea automată a datelor și reducerea erorilor generate de procesele manuale.

În teorie, argumentul pare logic. În practică însă, criticii ar putea observa că pacienții și industria farmaceutică sunt puși să aștepte încă un an pentru o reformă care trebuia deja să producă efecte. Mai mult, autoritățile admit indirect că actualul sistem nu este suficient de pregătit pentru a susține o nouă rundă de corecții fără riscuri administrative și tehnice.

Pentru producătorii de medicamente, situația este una delicată. Prețurile maximale stabilite prin Canamed sunt obligatorii pentru companiile care furnizează medicamente în sistemul public, pentru distribuitorii angro și pentru furnizorii aflați în relații contractuale cu statul. Orice întârziere în actualizarea acestora poate genera dezechilibre între costurile reale și prețurile recunoscute oficial.

În același timp, pentru pacienți, vestea poate avea două interpretări. Pe termen scurt, menținerea actualelor prețuri poate însemna evitarea unor eventuale majorări. Pe termen lung însă, experții avertizează că blocarea ajustărilor într-o perioadă îndelungată poate afecta disponibilitatea unor produse farmaceutice, mai ales în cazul medicamentelor cu marje reduse de profit.

Decizia vine într-un moment în care sistemul sanitar românesc încearcă să își modernizeze infrastructura digitală, însă realitatea arată că multe dintre reformele promise înaintează lent. Iar dacă termenul din martie 2027 nu va fi respectat, România s-ar putea confrunta cu o situație fără precedent: un catalog de prețuri menținut ani la rând aproape neschimbat într-o economie aflată într-o continuă transformare. Nicoleta ZANCU