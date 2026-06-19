Iașul va avea, pe 23 iunie 2026, una dintre cele mai frumoase seri culturale ale începutului de vară. De la ora 20:00, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” va găzdui cea de-a treia ediție a concertului Noaptea de Sânziene, eveniment organizat de Fundația Culturală Gaudium Animae.

Concertul este deja sold out, toate locurile fiind ocupate cu mai bine de două săptămâni înainte. Interesul publicului confirmă creșterea unui proiect care, în doar trei ani, a reușit să transforme o seară de vară într-o întâlnire așteptată de iubitorii muzicii clasice, dar și de tinerii care descoperă acest univers pentru prima dată.

Primele două ediții au adunat, anual, peste 400 de spectatori. În 2026, organizatorii așteaptă peste 500 de participanți, semn că Noaptea de Sânziene începe să prindă rădăcini în calendarul cultural al orașului.

Răzvan Stoica, Andreea Stoica și Kamerata Stradivarius revin la Iași

Pe scena amenajată în Grădina Botanică vor urca violonistul Răzvan Stoica, pianista Andreea Stoica și orchestra Kamerata Stradivarius. Publicul va asculta sunetul unei viori Stradivarius vechi de peste trei secole, într-un cadru în care muzica, natura și simbolistica Sânzienelor se întâlnesc firesc.

Programul ediției din acest an traversează repertoriul clasic internațional și include lucrări de Niccolò Paganini, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart, Astor Piazzolla și Camille Saint-Saëns.

Vor fi interpretate, între altele, Variațiuni pe o temă originală în la minor pentru vioară solo și orchestră de coarde, Sonata nr. 14 „Moonlight” de Beethoven, Concertul pentru vioară în mi minor de Mendelssohn, Concertul pentru pian nr. 23 în La major de Mozart, Oblivion de Piazzolla și Introduction et Rondo Capriccioso de Saint-Saëns.

O seară care aduce tinerii mai aproape de muzica clasică

Noaptea de Sânziene face parte din programul „Iașul iubește muzica clasică”, prin care Fundația Culturală Gaudium Animae își propune să apropie noile generații de arta clasică. Prin sprijinul partenerilor din mediul privat, numeroși studenți și tineri au avut acces la concert, unii dintre ei aflându-se la prima întâlnire cu muzica clasică.

În jurul evenimentului s-a format, de la an la an, o comunitate de susținători care cred că accesul la cultură trebuie încurajat, mai ales pentru publicul tânăr. Mulți dintre partenerii prezenți încă de la prima ediție continuă să sprijine proiectul, iar numărul celor care se alătură crește constant.

„Pentru mulți dintre cei care participă, Noaptea de Sânziene a devenit deja un reper al începutului de vară. Îmi place să cred că, la Iași, vara culturală începe odată cu acest eveniment”, a transmis Cătălina Pârvu, președinte și fondator al Fundației Culturale Gaudium Animae.

Aceasta spune că prima ediție a fost gândită ca o tradiție care să aducă oamenii împreună prin muzică. Faptul că evenimentul a ajuns la a treia ediție arată, în opinia sa, că ideea și-a găsit locul în viața culturală a orașului.

De ce Noaptea de Sânziene

Alegerea Sânzienelor nu este întâmplătoare. În cultura românească, această noapte este asociată cu magia, inspirația, frumusețea și armonia dintre om și natură. Fundația Culturală Gaudium Animae a legat aceste simboluri de universul muzicii clasice, într-un eveniment care propune publicului nu doar un concert, ci o experiență.

Pe termen lung, organizatorii își doresc ca Noaptea de Sânziene să devină una dintre tradițiile culturale ale Iașului, o seară pe care publicul să o aștepte în fiecare an, la început de vară.

Fundația Culturală Gaudium Animae dezvoltă proiecte culturale și educaționale prin care urmărește apropierea publicului de artă și consolidarea rolului Iașului pe harta culturală a României. Printre proiectele sale se numără și „Un Stradivarius în școli”, inițiat în 2023 împreună cu Răzvan Stoica și Andreea Stoica, proiect care a oferit până acum experiența întâlnirii directe cu muzica clasică pentru peste 5.000 de elevi din București și din țară. Maura ANGHEL