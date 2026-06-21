Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF) urcă în clasamentul internațional URAP 2025–2026 și ajunge pe locul 1.677 la nivel mondial, potrivit datelor publicate de universitate. Față de ediția precedentă, instituția a avansat 49 de poziții, de la locul 1.726 în clasamentul 2024–2025.

Creșterea nu este doar una de poziție, ci și de punctaj. UMF Iași a ajuns la 220,82 puncte, comparativ cu 214,31 puncte în anul anterior. Pentru universitate, rezultatul confirmă un trend ascendent în zona care contează direct în acest clasament: cercetarea științifică.

URAP, University Ranking by Academic Performance, evaluează universitățile pe baza performanței academice și a indicatorilor bibliometrici. Cu alte cuvinte, nu este un clasament al popularității, nici unul al infrastructurii, ci o măsurare a felului în care instituțiile produc cercetare, sunt citate și colaborează internațional.

Locul 8 în România și locul 3 între universitățile medicale

La nivel național, UMF „Grigore T. Popa” din Iași ocupă locul al optulea între universitățile din România incluse în clasament. În zona universităților de medicină și farmacie, Iașul se află pe poziția a treia, după UMF „Carol Davila” din București și UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Primele poziții în clasamentul național sunt ocupate de UMF „Carol Davila” din București, aflată pe locul 732 mondial, Universitatea din București, pe locul 950, și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pe locul 978. În acest context, prezența UMF Iași în topul mondial arată greutatea pe care cercetarea medicală ieșeană începe să o aibă într-o competiție academică tot mai dură.

Pentru Iași, rezultatul contează și dincolo de orgoliul universitar. O universitate medicală vizibilă internațional atrage studenți, doctoranzi, proiecte, parteneriate și cadre didactice conectate la rețele academice globale. Într-un oraș în care medicina, cercetarea și spitalele universitare sunt piloni majori ai dezvoltării, astfel de clasamente devin și un indicator de influență.

Ce indicatori au contat pentru UMF Iași

Rezultatul obținut de UMF Iași este calculat pe baza a șase indicatori analizați de URAP: productivitatea științifică, impactul citărilor, numărul total de documente științifice, impactul articolelor, citabilitatea și colaborarea internațională.

Potrivit datelor comunicate, universitatea a obținut 34,25 puncte la productivitatea științifică, 55,67 la impactul citărilor, 26,18 la numărul total de documente științifice, 40,52 la impactul articolelor, 35,93 la citabilitate și 28,28 la colaborarea internațională.

Aceste cifre arată unde se câștigă, de fapt, competiția academică: în laboratoare, în publicații, în proiecte comune și în capacitatea unei universități de a transforma munca de cercetare în rezultate vizibile internațional.

Clasamentul URAP este realizat anual din 2010 și este folosit ca instrument internațional de evaluare a instituțiilor de învățământ superior. Spre deosebire de alte ierarhii universitare, acesta pune accent exclusiv pe performanța în cercetare, folosind indicatori bibliometrici care măsoară atât volumul producției științifice, cât și impactul acesteia.

Clara DIMA