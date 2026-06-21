Vânzările de apartamente au scăzut cu 31 la sută!

* luna trecută, în municipiul Iași s-au vîndut doar 316 unități individuale * în timp ce apartamentele pierd teren, terenurile câștigă spectaculos în capitala Moldovei * un fenomen neașteptat se observă la categoria terenurilor intravilane fără construcții, unde Iașul înregistrează un salt de aproape 59%, printre cele mai mari creșteri din țară

Piața imobiliară din Iași transmite un semnal de alarmă. Deși municipiul continuă să se afle în elita tranzacțiilor imobiliare din România, cifrele oficiale aferente lunii mai 2026 arată o schimbare spectaculoasă de tendință: ieșenii cumpără tot mai puține apartamente, iar piața rezidențială pare să fi intrat într-o etapă de răcire accelerată.

Datele comparate cu luna mai 2025 relevă că numărul total al tranzacțiilor imobiliare din municipiul Iași a scăzut de la 815 la 752, ceea ce înseamnă o diminuare de aproape 8% într-un singur an. La prima vedere, diferența poate părea modestă. În realitate însă, în spatele acestui procent se ascunde o transformare profundă a comportamentului cumpărătorilor și investitorilor.

Adevărata surpriză vine din segmentul apartamentelor și al unităților individuale, considerat barometrul real al pieței imobiliare. Dacă în mai 2025 la Iași se tranzacționau 460 de unități individuale, în mai 2026 numărul acestora s-a prăbușit la numai 316. Este o scădere de 144 de tranzacții și de peste 31%, una dintre cele mai puternice contracții înregistrate de municipiu în ultimii ani.

Cu alte cuvinte, aproape unul din trei cumpărători care anul trecut semna un contract pentru un apartament, o garsonieră sau un spațiu individual a dispărut din piață. Dobânzile ridicate, costurile tot mai mari ale creditelor, nesiguranța economică și perspectivele fiscale tot mai tensionate par să fi apăsat simultan pe frâna pieței rezidențiale.

În timp ce apartamentele pierd teren, terenurile câștigă spectaculos. Un fenomen neașteptat se observă la categoria terenurilor intravilane fără construcții. Aici, Iașul înregistrează o adevărată explozie: de la 168 de tranzacții în mai 2025 la nu mai puțin de 267 în mai 2026. Saltul este de aproape 59%, una dintre cele mai mari creșteri din țară.

Investitorii par să își mute atenția dinspre locuințele gata construite către terenuri, anticipând probabil noi proiecte imobiliare sau o eventuală relansare a pieței în anii următori.

Practic, în timp ce cumpărătorii obișnuiți devin tot mai prudenți, capitalul speculativ și investițional continuă să mizeze pe dezvoltarea viitoare a orașului.

Cu toate aceste turbulențe, Iașul reușește să își păstreze statutul de forță imobiliară națională. Cu 752 de tranzacții înregistrate în mai 2026, municipiul ocupă locul cinci în România, fiind depășit doar de giganții Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca și Constanța. În regiunea Moldovei, dominația este categorică: Iașul realizează singur aproape cât Bacăul, Suceava și Botoșani la un loc.

Totuși, în spatele acestei poziții onorante se ascunde o realitate care începe să îngrijoreze dezvoltatorii și agențiile imobiliare. Dacă ritmul actual se menține, anul 2026 ar putea deveni primul an din ultimul deceniu în care piața rezidențială ieșeană intră într-o perioadă de stagnare vizibilă.

Semnalele venite din economie nu sunt deloc liniștitoare. Costurile de finanțare rămân ridicate, mediul de afaceri traversează o perioadă marcată de insolvențe și blocaje financiare, iar consumatorii sunt tot mai rezervați în asumarea unor credite pe termen lung. Daniel BACIU