Zeci de persoane cu dizabilități vor părăsi centrele rezidențiale

* ținta stabilită pentru județul Iași este una ambițioasă: 211 persoane adulte cu dizabilități trebuie să fie dezinstituționalizate până la 30 iunie 2026, ca parte a obiectivului național care vizează peste 5.400 de beneficiari

O schimbare majoră se pregătește în județul Iași, unde autoritățile accelerează procesul de transformare a serviciilor sociale dedicate persoanelor adulte cu dizabilități. În cadrul reformelor asumate de România prin PNRR, modelul clasic al centrelor rezidențiale este înlocuit treptat cu servicii moderne, orientate spre integrarea în comunitate și viața independentă.

Ținta stabilită pentru județul Iași este una ambițioasă: 211 persoane adulte cu dizabilități trebuie să fie dezinstituționalizate până la 30 iunie 2026, ca parte a obiectivului național care vizează peste 5.400 de beneficiari.

Pentru atingerea acestui obiectiv, Consiliul Județean Iași și DGASPC vor înființa trei noi locuințe protejate: Locuința Protejată „Tătărași” din municipiul Iași – 2 locuri, Locuința Protejată „Tomești” – 5 locuri, Locuința Protejată „Podu Iloaiei” – 5 locuri.

În paralel, alte nouă locuințe maxim protejate din Iași, Hârlău, Cotnari, Bădeni, Maxut și Deleni vor fi reorganizate în centre pentru viață independentă, oferind în total 81 de locuri.

Pentru ca beneficiarii să primească sprijinul necesar în noul sistem, DGASPC Iași a început și procedurile pentru angajarea a 59 de asistenți personali profesioniști, care vor avea un rol esențial în integrarea și susținerea persoanelor cu dizabilități.

Autoritățile susțin că măsurile reprezintă un pas important către un sistem social modern, în care accentul este pus pe autonomie, incluziune și respectarea drepturilor persoanelor vulnerabile.

Reformele, aflate acum în plină desfășurare, vor schimba radical modul în care sunt oferite serviciile sociale în județul Iași, marcând una dintre cele mai ample transformări din ultimii ani în domeniul asistenței sociale. Carmen DEACONU