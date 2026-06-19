19,5 milioane de lei pentru un nou parc fotovoltaic la aeroport

Compania Strabag a fost desemnată câștigătoare a contractului pentru proiectarea și execuția unui parc fotovoltaic integrat cu sistem de stocare a energiei, la Aeroportul Iași, un proiect care nu se rezumă la o simplă investiție în panouri solare, ci la o transformare profundă a modului în care aeroportul își gestionează consumul energetic și reziliența operațională.

Cu o valoare de aproximativ 19,5 milioane lei fără TVA, contractul acoperă atât faza de proiectare, cât și cea de execuție, și marchează un nou pas în extinderea infrastructurii sustenabile în România. În centrul proiectului se află un parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de 4,42 MWp, alimentat de peste 7.500 de module solare monocristaline de înaltă eficiență, conectate printr-un sistem complex de invertoare care transformă energia solară în electricitate utilizabilă pentru infrastructura aeroportuară.

Dar adevărata componentă strategică a proiectului o reprezintă sistemul de stocare a energiei, cu o capacitate de 4,73 MWh - un element care schimbă fundamental logica de funcționare a producției solare. Energia generată în exces în orele de maximă iradiere nu va mai fi pierdută sau neutilizată imediat, ci va fi stocată și redistribuită în momentele de vârf de consum sau în perioadele cu producție redusă, asigurând astfel o alimentare mai stabilă și mai eficientă.

Pe o suprafață de aproximativ 58.500 de metri pătrați, viitorul parc fotovoltaic va fi integrat direct în infrastructura electrică existentă a aeroportului, devenind o extensie activă a sistemului energetic deja funcțional. În spatele acestui ansamblu tehnic se află o rețea complexă de echipamente auxiliare - transformatoare, rețele electrice, sisteme de securitate și infrastructuri de control - toate coordonate printr-un sistem digital SCADA, capabil să monitorizeze în timp real producția, stocarea și distribuția energiei.

Dimensiunea cu adevărat modernă a proiectului este însă dată de digitalizare: o platformă de monitorizare permanentă va supraveghea fiecare parametru relevant al sistemului, de la performanța panourilor până la starea bateriilor și fluxurile energetice, transformând infrastructura energetică a aeroportului într-un organism tehnologic complet transparent și controlabil.

În ansamblu, proiectul nu este doar o investiție în energie verde, ci o repoziționare strategică a Aeroportului Iași într-o logică de autonomie energetică și eficiență operațională, în care producția, stocarea și consumul de energie sunt integrate într-un singur sistem inteligent, adaptat cerințelor viitorului. Daniel BACIU