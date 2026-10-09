500 de locuri de muncă la Iași! 50 de firme caută angajați, inclusiv tineri fără experiență

O șansă pentru ieșenii care își caută un loc de muncă! 50 de firme oferă aproximativ 500 de posturi la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată vineri, 9 octombrie, la Casa de Cultură a Studenților din Iași. Oferta se adresează în special tinerilor și persoanelor cu experiență profesională redusă, însă sunt disponibile și posturi pentru candidați cu pregătire de specialitate.

Evenimentul face parte din bursa organizată la nivel național, unde aproape 1.000 de angajatori pun la dispoziție peste 16.000 de locuri de muncă. Cele mai multe posturi sunt destinate persoanelor cu studii preuniversitare.

Ce angajatori și domenii atrag atenția la Iași

Potrivit AJOFM Iași, oferta locală este diversificată și include atât locuri de muncă accesibile persoanelor aflate la început de drum, cât și posturi pentru ingineri și asistenți medicali.

Printre angajatorii cunoscuți prezenți la eveniment se numără compania Antibiotice Iași. Un interes aparte este acordat și domeniului gastronomiei, unde firme locale și naționale caută personal.

Reprezentanții AJOFM spun că participanții sunt interesați în special de locuri de muncă stabile. În același timp, unii caută consiliere pentru a-și deschide propriile afaceri.

Bursa le oferă candidaților ocazia de a discuta direct cu angajatorii, de a afla ce cerințe au pentru posturile disponibile și de a identifica oportunități profesionale potrivite pregătirii și experienței lor. Carmen DEACONU