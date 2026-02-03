772 milioane lei profit în Iași la firmele conduse de femei. Harta antreprenoarelor de succes

* în județul Iași, companiile deținute integral de femei din eșantionul „firme cu peste 100.000 lei cifră de afaceri” au strâns 772 milioane lei profit

În discuțiile despre antreprenoriat feminin se vorbește mult despre „curaj” și prea puțin despre rezultate. Dar datele din studiul „She’s Here”, mută conversația din zona de inspirație în zona de bilanț: în Iași, 43% dintre firmele analizate au femei în acționariat (integral sau mixt), iar 3.452 sunt deținute exclusiv de femei (în definiția „peste 100.000 lei cifră de afaceri” în 2024).

Iar eficiența sare în ochi: în Iași, firmele deținute integral de femei au avut o profitabilitate de 14,7%. Nu este vorba doar desore multe firme, ci un model de business mic care știe să lase bani la final.

Unde se fac banii, pe domenii

Profitul „feminin” din Iași se adună în special din zone unde poți lucra cu echipe compacte, clienți recurenți și costuri controlabile. În primul rând, comerțul (magazinele de proximitate și retailul) rămâne un bazin imens de firme în județ, iar o parte bună din antreprenoarele active economic sunt fix aici: business-uri care nu par spectaculoase, dar în care „constanța” bate „viralul”.

Apoi vin serviciile profesionale și administrative – contabilitate, consultanță, back-office, suport operațional. Sunt afaceri care cresc în pași mici, dar sănătos: contracte pe termen lung, scalare prin procese și digitalizare, risc relativ mai mic decât în sectoarele „cu stoc” sau „cu investiții grele”.

Un alt motor clar este sănătatea privată, inclusiv zona clinicilor și a stomatologiei: valoare mare per client, cerere constantă și, în multe cazuri, marje bune raportat la numărul de oameni din echipă.

Iașul pune pe hartă și IT-ul – servicii digitale, software, proiecte pentru clienți din afara județului sau din afara țării. În acest tip de business, profitul se face atunci când vinzi know-how și timp calificat, nu volum de marfă.

În paralel, construcțiile și serviciile conexe rămân relevante în județ: aici diferența o face disciplina de cash-flow (facturare, termene, subcontractori), nu neapărat „mărimea” firmei.

În plus, apar și nișe precum transportul, logistica, ingineria și consultanța tehnică – domenii mai puțin „vizibile” publicului larg, dar care pot genera profit consistent când firma e bine așezată pe piață.

Harta antreprenoarelor de succes, pe județ

În Iași, banii se văd în primul rând acolo unde se vede și economia: în urban. Județul avea raportate 87.145 firme, dintre care peste 65% în mediul urban; iar municipiul concentra „greutatea” prin număr de sedii și servicii. Această structură explică de ce cele mai multe afaceri conduse de femei, cu profit consistent, se strâng în oraș și în zona metropolitană. Practic, harta are trei zone, primul fiind municipiul Iași: aici se adună grosul firmelor din servicii, sănătate privată, consultanță, retail, IT – adică exact domeniile care împing profitul în sus.

A doua este inelul periurban: comunele lipite de oraș, unde cresc sedii, depozite, furnizori și servicii pentru dezvoltarea imobiliară și pentru companiile mari. Aici se întâmplă, de obicei, „saltul” de la micro la firmă care angajează. A treilea este restul județului: orașele mai mici și ruralul, unde există insule de business acolo unde apare infrastructură, investiție sau un angajator mare care generează cerere în lanț. Într-un singur rând, concluzia e simplă și de impact: Iașul nu are doar multe antreprenoare – are antreprenoare care fac profit, iar cifra-fanion e greu de ignorat: 772 milioane lei într-un singur an (circa 151,5 milioane euro).

Dan DIMA