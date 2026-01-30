Astăzi, de Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli, elevii de la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” au transmis, prin activități creative, un mesaj comun: siguranța la școală începe cu felul în care vorbim și ne purtăm unii cu alții. Copiii au realizat desene, mesaje și materiale video, cu accent pe dialog, empatie și descurajarea agresivității.

Elevii clasei a IV-a C, coordonați de prof. înv. Mădălina Ioniță, au pregătit un videoclip cu mesaje de încurajare, după ce au urmărit un film realizat de IJP. Potrivit mesajelor transmise de copii, ideea principală a fost „să ne simțim bine împreună la școală”, fără etichetări, amenințări sau comportamente agresive.

În planșa realizată în cadrul activităților apar câteva „repere” care au ghidat discuțiile și creațiile: „Dialog, nu violență!”, „Ascultă cu grijă!”, „Vorbele frumoase aduc zâmbete!” și „Alege cuvinte, nu pumni!”. Alte mesaje au vizat direct stoparea bullying-ului și ideea de sprijin între colegi: „Stop violenței!”, „Fii prieten, nu agresor!”, „Azi aleg pacea!”, alături de teme precum „Respect și atitudine”, „Puterea cuvintelor”, „Pace și toleranță” și „Siguranță în școală”.

Prin activitățile de astăzi, elevii au pus accent pe descurajarea comportamentelor agresive și pe construirea unui climat de siguranță în clasă, în care fiecare copil să se simtă respectat și protejat.