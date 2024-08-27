„Dăruim din ceea ce iubim și creștem împreună”

Din această lună, spațiul proiectelor sociale din Iași s-a îmbogățit cu un nou proiect, un magazin caritabil deschis pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale. Intitulat ACIC Dichis, magazinul este, în fapt, un mod de a oferi sprijin celor care au nevoie de terapii speciale. Despre acest lucru am stat de vorbă cu promotoul ideii, art-terapeutul Anca Ciliac.

- Ce v-a inspirat să combinați designul și terapia într-un proiect caritabil?

- A dărui este o valoare a familiei mele, cu care am crescut, pe care am interiorizat-o încă din copilărie, cultivată fiindu-mi în special de bunica maternă, ale cărei fapte m-au educat, inspirat și motivat deopotrivă. Am înțeles încă de atunci că a fi recunoscător pentru tot ce ti-a fost dat (sănătate, familie, iubire, o viață bună) este aducător de pace, dar și putere interioară. Că este o datorie morală să dăruiești din ce ești, știi, poți și ai, indiferent de vârstă, statut social, posibilități financiare. Dacă atunci când eram micuță ofeream mânuțele mele care puteau să scoată apă din fântână, să ducă mâncare bătrânelor singure și bolnave din vecini, să ofere o hăinuță sau o jucărie copiilor de țigani căldărari cu care eram prietenă, acum ofer din tot ce sunt ca adult, când, cât și cui pot.

Pentru ca am investit mereu timp și efort în educația mea formală și non-formală, am mai multe meserii pe care le practic în același timp și de aceea inclusiv activitatea de caritate pe care o inițiez și/sau susțin se bazează sau derivă din munca mea, din tot ce sunt din punct de vedere profesional, adică artist și terapeut. Pe de altă parte, proiecte caritabile am inițiat și susținut de când mă știu fie sub formă de muncă patriotică (așa cum era în copilăria mea comunistă), fie de voluntar, colaborator, sponsor pentru asociații mari și mici. Din 2020, împreună cu buna mea prietenă și parteneră de fapte bune, Irena-Ioana Brodoceanu, am înființat Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate Iași și de atunci toata activitatea caritabilă comună o desfășurăm sub pălăria acestei entități.

- A fost un moment anume care v-a determinat să începeți acest magazin?

- Deschiderea magazinului este doar una din piesele unui puzzle amplu care s-a creat în sufletul și mintea mea acum mulți ani când la centrul educațional deschis împreună cu sora mea, Happy Life Center, la cursurile de pictură și Zumba, a venit Maria, o fetiță de câțiva anișori atunci, cu sindrom Down. Am îndrăgit-o de la prima îmbrățișare și din clipa în care mi-am pus intrebarea „Ce va face un copil ca Maria, când părinții ei nu vor mai fi?” viața mea nu a mai fost la fel. Din acel moment mi-am promis mie, dar și Mariei, că voi face tot ce știu și pot să înființez un loc în care copiii (deveniți adulți) ca ea să fie protejați, să poată desfășura niște activități care să le placă și să le dezvolte potențialul, dar care să le și asigure o oarecare independență și securitate financiară.

Acela a fost momentul care a determinat toate acțiunile, campaniile, evenimentele pe care le-am organizat ulterior în sprijinul copiilor, tinerilor și adulților cu nevoi speciale (sau dizabilități, un termen cu care eu nu rezonez, dar care este des folosit mai ales în context instituțional), ce au dus acum și la deschiderea acestui magazin.

- Care este misiunea principală a magazinului caritabil?

- Scopul principal al magazinului caritabil este de a crea și susține financiar un spațiu sigur și stimulativ în care tinerii cu nevoi speciale (autism și Sindrom Down), dar și cei proveniți din centre de plasament, să poată desfășura activități de terapie ocupațională, să-și poată dezvolta abilitățile de socializare, să deprindă cunoștințe, aptitudini, abilități care să le permită inserția pe piața muncii. Cu alte cuvinte, în viitor, o astfel de entitate, să fie un loc în care tinerii cu nevoi speciale, dar și cei ieșiți din centrele de plasament să-și poată găsi un loc de muncă. Nevoia unora va deveni resursa celorlalți și astfel, două categorii de persoane aflate în situație de risc pot să se ajute și să se susțină reciproc, dar să-și și găsească locul și rostul într-o societate care deocamdată face și le respectă prea puțin demnitatea și drepturile. Am fost deja contactați de asociații din țară care ne-au rugat să le ajutăm cu informații și să le împărtășim din experiența noastră. Cel mai mult ne-a bucurat reacția părinților copiilor și tinerilor cu nevoi speciale din Iași (dar și din țară) care nu credeau că visul acesta este posibil și care acum întrevăd o mică speranță că viitorul copiilor lor va putea fi mai bun.

„Un exemplu de bune practici care să genereze nu doar un dram de bine în viața persoanelor cu nevoie speciale ”

- Cum ajută acest magazin persoanele care apelează la serviciile dumneavoastră? Există un grup țintă specific căruia i se adresează inițiativa?

- Așa cum spuneam și anterior, magazinul are rolul principal de a susține financiar acest spațiu și terapiile, activitățile de socializare, terapie ocupațională, creative pe care le vom desfășura cu grupul țintă de beneficiari. Deși am deschis acest magazin având în vedere grupul țintă format din 15 tineri cu autism și sindrom Down și câțiva tineri proveniți din centre de plasament, beneficiari ai asociației noastre, există multe alte beneficii indirecte și pentru alte categorii de persoane: părinții tinerilor cu nevoi speciale, care pot câștiga un timp în care ne-am dori să se poată relaxa puțin, cumpărătorii care se pot bucura de prețuri accesibile la produsele pe care le oferim, alți membri ai comunității aflați în situație de risc ce pot primi în mod gratuit produse obținute din donații.

- Cum se pot implica cei interesați în proiectul dumneavoastră? Ce fel de ajutor sau contribuții sunt cele mai binevenite?

- Oricine se poate implica și poate sprijini demersul nostru, indiferent de vârstă, condiție socială, de la persoane fizice până la ONG-uri sau firme. Donațiile pot fi sub formă de timp (pe care să-l petreacă cu tinerii cu nevoi speciale), competențe și cunoștințe (pe care să le împărtășească tinerilor cu nevoi speciale sub formă de ateliere de terapie ocupațională sau de creație), produse (obiecte de artă, accesorii, bijuterii artizanale, obiecte decorative, haine, cărți, jocuri, jucării), bani. Ne-a bucurat să vedem foarte mulți copii care și-au adus părinții în magazin sau au venit și și-au donat, din proprie inițiativă, cărți și jucării.

- În ce mod se îmbină latura creativă a designului cu cea de terapie în cadrul magazinului? Cum reușiți să oferiți atât suport estetic, cât și emoțional celor care vă vizitează?

- Este o vorbă la români cum că cei care se aseamănă se adună. Deloc întâmplător, în staff-ul asociației (formată doar din voluntari),n e-am adunat persoane foarte creative, iubitoare și creatoare de frumos în foarte multe forme, iar această energie creatoare pe care toate o alimentăm și susținem, ne ajută să generăm mult entuziasm, bucurie și speranță în jurul nostru. De aici și sloganul magazinului nostru caritabil „Dăruim din ceea ce iubim și creștem împreună”, un îndemn pe care am dori să-l transmitem și să fie preluat de cât mai multe persoane, pentru că tot ce este generat și susținut din și cu Iubire, are darul de-a vindeca și transforma. De aceea ne-am dorit ca dincolo de activitățile art terapeutice și de terapie ocupațională pe care le vom avea în acest spațiu, magazinul caritabil să fie o oază de tihnă, bucurie și culoare, din care orice trecător să se încarce de frumos, optimism, speranță, empatie, iubire. Din acest motiv există la poartă un copac ce are mesaje cu gândurile noastre bune, de susținere și încurajare, pe care orice trecător le poate lua și prin care ne dorim să aducem zâmbete, să inspirăm și să motivăm cât mai mulți oameni.

- Care sunt provocările cu care v-ați confruntat până acum în gestionarea magazinului caritabil? Cum ați depășit aceste obstacole?

- Întreaga echipă este formată din voluntari și tot ce am reușit să facem cu și în acest magazin s-a bazat pe implicarea, munca, efortul și donațiile fiecăreia din noi, la care s-au adunat donațiile prietenilor și susținătorilor, iar provocarea cea mai mare este acum aceea de a reuși să asigurăm un program de funcționare constant. De aceea, dincolo de donații, ne-ar ajuta dacă ni s-ar alatura, ca voluntari, cât mai multe persoane adulte.

Pe de altă parte, este evident că pentru a fi posibil ca această idee frumoasă să reziste, să crească și să se dezvolte la nivelul la care visăm noi, este nevoie de sprijinul întregii comunități. Am convingerea și credința că vom primi acest sprijin și că vom reuși să devenim un exemplu de bune practici care să genereze nu doar un dram de bine în viața persoanelor cu nevoie speciale, ci și o schimbare de mentalitate la nivel de individ, dar și colectivă.

- Cum vedeți dezvoltarea pe termen lung a acestui proiect? Aveți planuri de extindere sau de implementare a unor noi inițiative în cadrul magazinului?

- Majoritatea inițiativelor caritabile pe care le-am avut au fost gândite să se desfășoare pe termen lung, să aibă potențial de creștere, dezvoltare, replicare, auto-finanțare. De câțiva ani, de când a încolțit ideea acestui magazin și a întregului concept, am început să învăț despre economia și antreprenoriatul social, să scriu proiecte, să caut surse de finanțare astfel încăt să pot materializa tot ce mi-am propus. Evident că îmi doresc și ne dorim să ne extindem într-un spațiu mai mare, să avem mai multe activități simultan, să mărim numărul de beneficiari, să oferim servicii pentru aparținători, pentru că nevoi ar fi multe, să reușim să angajăm specialiștii de care avem nevoie și nu să ne bazăm pe voluntariat. Facem totul pas cu pas, cu convingerea că bunul Dumnezeu, care se află în spatele a tot și a toate, ne va arăta în continuare calea de urmat.

- Există colaborări cu alte organizații sau proiecte similare în Iași sau în alte orașe? Cum v-au influențat aceste parteneriate?

- Magazine caritabile evident că mai sunt în țară, eu stiu de cele la care am donat și eu până acum, „La Taica Lazăr” din București, cu al cărui administrator (o doamnă foarte drăguță) chiar am vorbit și mi-a dat informații foarte utile, al fundației Emmaus, sau asociației „Ștergem o lacrimă” din Iași. Fiecare asociație are conceptul său, în funcție de specificul activităților pe care le desfășoară, al beneficiarilor pe care îi are. Suntem deschiși la colaborări, schimburi de experiențe și informații, cu atît mai mult cu cât învățăm și noi totul din mers, „văzând și făcând”.

A consemnat Maura ANGHEL

„Acest magazin este unul din felurile în care eu și colegele mele Irena Ioana Brodoceanu, Nicoleta Duca, Andreea Stroieștean și Andra Ciliac spunem ”te iubesc”, ”îmi pasă”, ”sunt aici”. E împlinirea unei promisiuni nerostite față de copiii și tinerii noștri cu nevoi speciale și față de părinții lor. Un exercițiu de împuternicire, prezență, recunoștință, empatie, generozitate, implicare în viața comunității din care toți facem parte la care invităm să participe cât mai mulți oameni. Să dăruim din ceea ce iubim, să învățăm să avem grijă unii de alții, să ne bucurăm unii de alții, să înțelegem că nevoile unora sunt resursele altora și doar împreună putem să ne facem existența pe acest pământ împlinitoare, cu rost, în bucurie, pace și demnitate” – Anca Ciliac