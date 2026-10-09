Spectatorii din Iași pot câștiga o excursie în Delta Dunării

* d ocumentarul realizat de echipa „România Sălbatică” va fi prezentat în avanpremieră la Iași, pe 15 octombrie 2026 * publicul se va întâlni cu regizorul Dan Dinu, iar o parte din încasările filmului va contribui la refacerea a 100 de hectare din Delta Dunării

Delta Dunării, cu peisajele sale spectaculoase, dar și cu ecosistemele amenințate de intervențiile umane, devine protagonista unui documentar realizat pe parcursul a cinci ani. „Delta Sălbatică” ajunge la Iași joi, 15 octombrie, de la ora 19:00, la Cinema City Mall Moldova, într-o proiecție specială urmată de o întâlnire cu regizorul Dan Dinu. Dincolo de experiența cinematografică, filmul susține un proiect concret de renaturare.

Cinci ani de filmări pentru a spune povestea Deltei Dunării

După succesul documentarului „România Sălbatică”, echipa coordonată de regizorul Dan Dinu revine cu un nou proiect dedicat uneia dintre cele mai valoroase zone naturale ale Europei. „Delta Sălbatică” explorează habitate mai puțin cunoscute, surprinde comportamente ale speciilor sălbatice și dezvăluie legăturile fragile dintre apă, vegetație și viețuitoare.

Filmul propune o perspectivă neobișnuită: povestea este spusă chiar de apă, personajul care modelează întreaga existență a Deltei. Vocea îi aparține actriței Medeea Marinescu, iar muzica originală este semnată de Alexei Țurcan. Coloana sonoră include și o piesă interpretată de Irina Rimes.

Realizarea documentarului a presupus cinci ani de filmări, echipa urmărind să surprindă viața sălbatică în condiții etice, fără a perturba comportamentul natural al animalelor.

Proiecția de la Iași face parte dintr-o caravană cinematografică începută pe 5 octombrie, care traversează mai multe orașe ale țării înaintea premierei naționale programate pentru 23 octombrie 2026.

Un bilet la cinema contribuie la refacerea a 100 de hectare

Dincolo de frumusețea imaginilor, „Delta Sălbatică” are și o miză ecologică. Zece la sută din încasările cinematografice ale documentarului vor fi direcționate către proiectul de renaturare Ultima Frontieră, situat în apropierea satului Periprava, lângă Pădurea Letea.

Proiectul inițiat de Rewilding Romania urmărește refacerea a aproximativ 100 de hectare dintr-o fostă amenajare piscicolă. Bazinele separate artificial sunt reconectate treptat, astfel încât apa Dunării să poată circula din nou, recreând condițiile necesare dezvoltării vegetației și revenirii păsărilor caracteristice zonelor umede.

Intervenția are o semnificație care depășește protejarea peisajului. Zonele umede contribuie la stocarea carbonului, susțin biodiversitatea și influențează echilibrul ecologic al comunităților locale. Campania educativă asociată filmului, desfășurată sub îndemnul #ElibereazăApa, explică importanța refacerii acestor habitate.

Spectatorii din Iași pot câștiga o excursie în Delta Dunării

Proiecția din 15 octombrie va fi urmată de un dialog cu regizorul Dan Dinu, care va prezenta experiențele din timpul filmărilor și provocările documentării unui ecosistem atât de complex.

Spectatorii au și posibilitatea de a participa la un concurs organizat în cadrul caravanei. Cei care cumpără bilete la proiecțiile filmului din rețeaua Cinema City și înscriu codurile acestora până pe 29 octombrie, pe platforma deltasalbatica.cinemacity.ro, intră în tombola pentru o excursie de patru zile în Delta Dunării.

Premiul, oferit pentru două persoane, include cazare, masă și transport cu barca, în perioada 20–23 mai 2027. Câștigătorii vor explora alături de Dan Dinu o parte dintre locurile în care a fost realizat documentarul.

Filmul va putea fi vizionat și de grupurile școlare, prin programul educațional Cinema City, inclusiv în cadrul activităților „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Rezervările pentru aceste proiecții sunt disponibile începând cu 18 octombrie.

Produs de NTD Film, în coproducție cu August Film și Avanpost Media, documentarul aduce în cinematografe nu doar imaginea unei Delte spectaculoase, ci și un mesaj despre responsabilitatea protejării ei. La Iași, întâlnirea cu regizorul transformă proiecția într-un prilej de a descoperi ce se ascunde dincolo de imaginile filmate și cât de dificilă este conservarea acestui patrimoniu natural. Maura ANGHEL