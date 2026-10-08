A început oficial marele pelerinaj de la Iași!

În această dimineață, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult. De astăzi, credincioșii veniți din întreaga țară se pot închina Ocrotitoarei Moldovei, iar în acest an au posibilitatea de a ajunge și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie.

Racla a fost scoasă în dimineața zilei de 8 octombrie și depusă în baldachinul amenajat în fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Potrivit părintelui Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, sfintele moaște vor rămâne aici până când fluxul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat pentru 15 octombrie.

Anul acesta, tradiția este îmbogățită de prezența moaștelor Sfântului Cuvios Paisie, aduse miercuri de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț. Delegația mănăstirii a fost întâmpinată de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi și de numeroși credincioși.

Semnele unui pelerinaj uriaș sunt deja vizibile în oraș. Aproximativ 160 de autocare cu pelerini au ajuns deja la Iași, iar numărul credincioșilor este așteptat să crească masiv în următoarele zile.

Pentru ediția din acest an sunt așteptați peste 300.000 de pelerini, ceea ce transformă din nou Iașul în unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din România.

Baldachinul a fost pregătit și împodobit conform tradiției de familia Buștei, care vine la Iași pentru al 23-lea an consecutiv pentru a participa la pregătirea locului în care sunt așezate sfintele moaște.

De astăzi începe, practic, perioada cea mai intensă a Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Zile întregi, credincioși din toate colțurile țării vor trece prin fața baldachinului pentru a se închina, într-un pelerinaj care aduce anual sute de mii de oameni la Iași.

Iașul intră astfel în zilele de vârf ale celui mai mare pelerinaj religios din România, iar rândurile de credincioși sunt așteptate să crească de la o oră la alta. Carmen DEACONU