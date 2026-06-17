„Mărul de Aur” ajunge la Iași! Premiul internațional care deschide porțile lumii

Iașul trăiește unul dintre cele mai importante momente de recunoaștere internațională din ultimele decenii. Capitala Moldovei primește prestigiosul trofeu „Mărul de Aur” al Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism (FIJET), o distincție considerată de specialiști drept adevăratul „Oscar al Turismului” mondial.

Este o performanță care propulsează orașul pe harta marilor destinații turistice ale Europei și confirmă ascensiunea spectaculoasă a Iașului în competiția pentru atragerea turiștilor din întreaga lume.

Ceremonia de decernare va avea loc sâmbătă, în impresionanta Sală a Voievozilor din cadrul Palatul Culturii, într-un eveniment cu o puternică încărcătură simbolică. Pentru Iași, momentul echivalează cu o validare internațională a transformărilor prin care a trecut în ultimii ani și a eforturilor depuse pentru promovarea patrimoniului cultural, istoric și religios.

Distincția nu vine întâmplător. În ultimii ani, Iașul a devenit una dintre cele mai dinamice destinații turistice din România, atrăgând tot mai mulți vizitatori români și străini. De la farmecul centrului istoric și până la marile sale repere culturale, orașul a reușit să își construiască o imagine tot mai puternică în circuitul turistic european.

Miza premiului este însă mult mai mare decât simpla acordare a unui trofeu. În perioada 19-24 iunie, aproximativ 40 de jurnaliști specializați în turism, veniți din România, Europa și Africa de Nord, vor participa la o amplă vizită de documentare în municipiul și județul Iași. Ei vor descoperi obiective turistice, vor întâlni operatori din industria HoReCa, reprezentanți ai mediului universitar și ai comunității de afaceri, urmând să promoveze ulterior imaginea Iașului în publicații și platforme internaționale.

Practic, premiul poate genera un efect de promovare uriaș, imposibil de cuantificat doar în cifre. Articolele, reportajele și materialele realizate de jurnaliștii străini pot transforma Iașul într-un punct de interes pentru mii sau chiar milioane de potențiali turiști care până acum știau prea puține despre Capitala Moldovei.

Importanța momentului este amplificată și de faptul că, din 1970 până în prezent, doar câteva destinații din România au primit această recunoaștere. Printre acestea se numără Bucovina, Delta Dunării, Mărginimea Sibiului, Oradea și Timișoara. Acum, Iașul intră în această galerie selectă a destinațiilor care au impresionat comunitatea internațională a jurnaliștilor de turism.

Pentru economia locală, efectele pot fi semnificative. Mai mulți turiști înseamnă hoteluri mai pline, restaurante mai aglomerate, evenimente mai vizibile și investiții mai consistente în infrastructura turistică. Într-o perioadă în care competiția dintre orașele europene pentru atragerea vizitatorilor este tot mai intensă, o astfel de distincție poate reprezenta un avantaj strategic major.

„Mărul de Aur” nu este doar o medalie simbolică, ci un certificat de prestigiu care poate deschide noi oportunități pentru întregul județ.

Pentru mulți ieșeni, acest moment poate fi privit ca o revanșă simbolică după ani în care potențialul turistic al orașului a fost adesea subestimat. Astăzi, însă, lumina reflectoarelor internaționale se mută asupra Iașului, iar Capitala Moldovei primește una dintre cele mai importante recunoașteri din industria mondială a turismului. Carmen DEACONU