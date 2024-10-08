„Scandal în culise”, la Ateneul Național din Iași

Pe 12 octombrie, la ora 19:00, Ateneul Național din Iași invită publicul la una dintre cele mai așteptate premiere teatrale ale anului, „Scandal în culise”, ce se va desfășura la Sala Unirii, fostul Cinema Victoria. Adaptat după o idee de Michael Frayn, spectacolul regizat de Daniel Onoae promite să ofere publicului o comedie spumoasă, presărată cu momente hilare și neprevăzut, aducând în prim-plan viața tumultoasă din culisele unei producții teatrale.

Aceasta este a noua premieră de teatru din 2024 la Ateneul din Iași și explorează tensiunile și emoțiile care apar în spatele scenei, unde actorii devin parte din propriile lor povești. Spectacolul reușește să împletească arta cu momentele de criză personală și profesională ale personajelor, într-un univers captivant și haotic, dar plin de umor.

Regizorul Daniel Onoae descrie povestea ca fiind o reflexie asupra „iubirilor, intrigilor, pasiunilor, geloziilor și artei care se împletesc subtil în destinele celor nouă personaje”. De la regizorul panicat, aflat în pragul unei crize de nervi înaintea premierei, la actorul care se refugiază în alcool și actrița care visează la retragerea sa din lumina reflectoarelor, fiecare personaj își trăiește propriile lupte interioare. Pe măsură ce spectacolul avansează, degradarea emoțională a personajelor devine vizibilă, atât pe scenă cât și în afara ei, oferind publicului o privire rară și amuzantă asupra vieții din spatele cortinei.

Din distribuția spectaculoasă fac parte actorii Erica Moldovan, Dani Popa, Alin Zară, Mălina Balcan, Ioana Aciobăniței, Codrin Dănilă, Mara Lucaci, Florin Gorgos și Gelu Ciobotaru. Fiecare aduce pe scenă un personaj unic, plin de nuanțe și surprize.

Echipa de creație a spectacolului include nume consacrate din lumea teatrului: Erica Moldovan în rolul de asistent de regie, Alina Dincă-Pușcașu la costume, Andrei Scânteie și Cristi Bortoș la decor, Cristian Racu la sunet, Lena Karenina la fotografie și Andreea Răileanu la grafică. Acești creatori de artă au contribuit la aducerea pe scenă a unei producții remarcabile, care promite să încânte și să provoace râsete din partea spectatorilor.

„Nu ratați această experiență teatrală inedită care va dezvălui secretele și nebunia din spatele reflectoarelor!”, au spus actorii. Spectacolul „Scandal în culise” este o invitație deschisă către publicul ieșean de a pătrunde în lumea complexă și captivantă a teatrului, unde viața din culise devine la fel de fascinantă ca și cea de pe scenă.

Maura ANGHEL