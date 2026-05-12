Patru forme de abuz – fizic, verbal, emoțional și economic – vor fi aduse în fața publicului la Palatul Culturii din Iași, într-un eveniment gratuit care îmbină teatrul cu dialogul despre violență, sprijin și responsabilitate comunitară.

Iașul găzduiește duminică, 17 mai 2026, un eveniment dedicat conștientizării violenței și a formelor de abuz care afectează victimele, familiile și comunitatea. „În palma ta e puterea” va avea loc de la ora 13.00, în Sala „Ștefan Procopiu” de la Palatul Culturii, cu acces gratuit pentru public.

Evenimentul aduce în prim-plan patru scenete de teatru inspirate din realități sociale actuale. Fiecare moment artistic va aborda o formă diferită de abuz: fizic, verbal, emoțional și economic.

Formatul ales mută discuția din zona definițiilor seci într-un spațiu mai ușor de înțeles pentru public. Prin teatru, situațiile de abuz pot fi privite mai clar, iar semnele violenței pot deveni mai ușor de recunoscut.

De ce contează discuția despre abuz

Violența nu înseamnă doar agresiune fizică. Abuzul verbal, controlul emoțional sau dependența economică impusă pot avea efecte profunde și pot izola victima de familie, prieteni sau comunitate.

Tocmai de aceea, evenimentul propune un spațiu de dialog și reflecție. Miza este ca publicul să înțeleagă mai bine cum se manifestă abuzul, de ce nu trebuie minimalizat și cât de importantă este reacția celor din jur.

După scenete, situațiile prezentate vor fi analizate de doi specialiști în sănătate mintală: dr. primar Gabriel Crumpei, medic psihiatru, și dr. Tudor-Ștefan Rotaru, psihoterapeut. Aceștia vor explica mecanismele psihologice care apar în relațiile abuzive și impactul asupra victimelor.

„Invităm publicul să se alăture acestui demers al partenerilor noștri de a crea un spațiu de dialog și de reflecție asupra impactului pe care violența și abuzul îl au asupra victimelor, familiilor și, implicit, a comunității”, a transmis Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Evenimentul este inițiat de Rotary Club Iași, în parteneriat cu Rotary District 2241, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași și Inspectoratul de Poliție Județean Iași, prin Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității.

Accesul este gratuit.

Maura ANGHEL