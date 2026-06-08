Accident feroviar în Gara Mare din Iași. Un bărbat a fost prins sub locomotiva unui tren

Un accident feroviar s-a produs luni dimineață în zona Gării Mari din municipiul Iași, unde un bărbat a fost surprins de trenul IR 6413 Iași–Vaslui, aflat pe linia 5.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, apelul la 112 a anunțat că victima era prinsă sub locomotivă, însă prezenta semne vitale. La fața locului au intervenit de urgență echipaje din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă.

În urma operațiunilor de salvare, victima a fost extrasă de sub locomotivă în stare de conștiență, fiind cooperantă pe tot parcursul intervenției. Inițial, salvatorii au estimat că bărbatul are aproximativ 30 de ani, însă verificările ulterioare au stabilit că acesta are 42 de ani.

După evaluarea medicală efectuată de echipajul TIM, s-a decis transportarea victimei la spital pentru investigații suplimentare și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente. La acest moment nu au fost comunicate informații privind gravitatea exactă a leziunilor suferite de victimă. Andrei TURCU