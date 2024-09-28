Accident grav cu 4 răniţi în Blândești, județul Botoșani. Victimele au ajuns la spital, după ce două maşini s-au ciocnit
Patru persoane, cu vârste între 59 și 66 de ani, au ajuns la spital în urma unui accident rutier ce s-a produs sâmbătă dimineață, în localitatea Blândești, județul Botoșani. În accident au fost implicate două autoturisme.
La accident au mers pompierii cu o autospecială de stingere, dotată cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD, printre care și cea de terapie intensivă mobilă, dar și două ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță.
Pompierii au constatat că răniții, doi bărbați și două femei, nu erau încarcerați. Aceștia au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.