Accident pe o trecere de pietoni, la Piatra Neamț. Șoferița a fugit de la locul accidentului

O femeie a fost accidentată pe o trecere de pietoni din Piatra-Neamţ de un autoturism condus de o şoferiţă care apoi a fugit de la faţa locului, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

"În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie în vârstă de 52 ani conducea un autoturism pe strada Progresului, din municipiul Piatra-Neamţ, ar fi surprins şi accidentat o femeie în vârsta de 43 ani, care s-ar fi angajat în traversarea regulamentară a străzii, pe marcajul pietonal. În urma evenimentului rutier, conducătoarea auto şi-ar fi continuat deplasarea, fiind identificată de poliţişti pe strada Mărăţei, din municipiul Piatra-Neamţ", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul Ramona Ciofu.

Victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ, pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Şoferiţa a fost testaă alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului. 

