Aeroportul Iași intră în liga mare: pistă inteligentă care vede prin ceață, ger și furtună

Iașul face un salt spectaculos și își revendică locul printre cele mai sigure aeroporturi din România. Aeroportul Internațional Iași a finalizat un proiect de 1,8 milioane de euro care schimbă radical regulile jocului în aviația civilă regională: pista a devenit inteligentă, iar siguranța zborurilor a fost dusă la un nivel fără precedent.

Proiectul, realizat de UTI Construction and Facility Management (UTI CFM), companie cu experiență pe majoritatea aeroporturilor din țară, transformă infrastructura de la Iași într-un sistem de ultimă generație, pregătit să funcționeze impecabil chiar și în cele mai dificile condiții meteo.

Peste 670 de lămpi de balizaj au fost complet înlocuite pe pista aeroportului. Nu vorbim despre simple becuri, ci despre echipamente LED inteligente, cu funcție antifrost și monitorizare individuală, capabile să se încălzească automat la temperaturi scăzute și să raporteze instant orice problemă.

În traducere liberă, piloții văd clar pista în ceață densă, ploaie torențială sau ninsoare, balizajul funcționează fără blocaje în ger, sistemul consumă cu până la 60% mai puțină energie.

Este tehnologia care face diferența dintre un aeroport obișnuit și unul pregătit pentru orice.

Siguranță la standarde europene, fără compromisuri

Noul sistem respectă Regulamentul EASA 139, unul dintre cele mai stricte standarde europene în materie de siguranță aeroportuară. Practic, pista de la Iași operează acum după aceleași reguli ca marile aeroporturi occidentale.

Modernizarea nu s-a oprit aici: au fost instalate panouri luminoase LED pentru dirijarea aeronavelor la sol, sistemul de control și monitorizare a fost complet digitalizat, platforma de staționare a aeronavelor beneficiază de iluminat nou, prin înlocuirea a 32 de proiectoare cu echipamente LED de mare putere.

Rezultatul? Mai puține erori, mai mult control, risc minim.

În spatele acestei transformări se află o sală tehnică complet nouă, construită de UTI CFM, dotată cu climatizare modernă, sisteme de detecție și avertizare la incendiu, echipamente de automatizare și control inteligente.

Directorul general al Aeroportului Iași, Romeo Vatră, spune clar: investiția nu este un punct final, ci un nou început. „Am înlocuit echipamente din 2014 cu sisteme de ultimă generație. Această investiție crește semnificativ siguranța traficului aerian și eficientizează consumul energetic. Componenta operațională este esențială pentru un aeroport sigur, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile. Este doar prima etapă”, a spus Romeo Vatră.

Mesajul este limpede: Iașul continuă să investească în siguranță, performanță și viitor.

„Am instalat la Iași cele mai moderne soluții de balizaj din țară. Vizibilitatea piloților este net superioară, iar riscul de incidente în condiții meteo dificile este considerabil redus”, a precizat directorul general al UTI CFM, Florin Dimitrescu. Daniel BACIU