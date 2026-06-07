De la tabere urbane de câteva sute de lei pe săptămână până la programe tematice de 2.500–4.000 de lei, vacanța copiilor a devenit o piață în plină expansiune. La Iași, diferența dintre copiii care merg în tabere și cei care rămân acasă se măsoară tot mai clar în bani.

Taberele de vară nu mai sunt doar o amintire cu rucsac, autocar și foc de tabără. În 2026, ele au devenit o afacere sezonieră solidă, cu oferte pentru toate vârstele și buzunarele: tabere urbane, școli de vară, programe de aventură, echitație, mountain bike, karting, limbi străine sau dezvoltare personală. Pentru părinți, însă, vacanța copilului poate ajunge să coste de la 400 de lei pe săptămână până la câteva mii de lei.

Oferta merge de la programe de câteva ore pe zi până la tabere cu program lung, masă, excursii și activități tematice. Un exemplu local este FasTracKids Iași, unde o tabără urbană este prezentată ca program de o săptămână: varianta scurtă, de 4 ore pe zi, costă 400 de lei, iar varianta lungă, de 9 ore pe zi, costă 450 de lei, la care se adaugă masa. Pentru o lună, tariful afișat este de 1.500 de lei pentru program scurt și 1.800 de lei pentru program lung, plus masă.

Pentru o familie cu doi copii, o lună de activități poate însemna 3.000–3.600 de lei, fără costul meselor. Iar aceasta este varianta urbană, în oraș, fără cazare, fără transport pe distanțe mari și fără pachet turistic complet.

De la 1.500 la 2.500 de lei pentru o tabără obișnuită

În zona taberelor rezidențiale, prețurile urcă rapid. Pentru 2026, ofertele naționale arată că un pachet standard la munte poate porni de la 1.500 de lei pentru cazare și pensiune completă, iar variantele extinse, cu activități educative, sportive și transport, pot ajunge la 2.300 de lei. La Straja, de exemplu, tarifele menționate pentru vara 2026 sunt între 1.950 și 2.220 de lei pe copil.

Pentru plecări organizate din Iași, unele tabere ajung la 2.500–2.600 de lei. Junior Smile, de pildă, afișează pentru vara 2026 tabere în Maramureș la 2.500 de lei și în Transilvania la 2.600 de lei, cu transport din Iași, pensiune completă, excursii, activități outdoor, drumeții, kayaking, orientare turistică, foc de tabără și activități creative.

Pe piața națională, agențiile de turism vând tabere de vară în România cu prețuri de la 1.999 de lei de persoană, pentru destinații precum Maramureș, Costinești, Moieciu, Durău, Apuseni sau Bucovina.

Taberele premium au dus vacanța la nivel de lux

Dacă taberele clasice pornesc de la 1.500–2.000 de lei, programele specializate pot costa mult mai mult. În 2026, taberele de echitație sunt prezentate cu prețuri de aproximativ 1.500 de lei pentru cinci zile, cele de mountain bike pornesc de la 2.500 de lei, iar taberele de karting pot ajunge la 4.000 de lei. Pentru taberele în străinătate, costurile cresc masiv: de la 2.000 de euro în Italia până la 4.400 de dolari în Los Angeles, potrivit ofertelor prezentate la începutul anului.

Așa s-a schimbat sensul vacanței. Tabăra nu mai este doar o săptămână la munte, cu rucsac și cântece lângă foc. A devenit produs educațional, experiență premium, pachet turistic și serviciu de supraveghere. În același timp, este și un răspuns la o nevoie reală: părinții lucrează, bunicii nu mai pot acoperi întotdeauna vacanța, iar copiii au nevoie de activități, siguranță și socializare.

Explozia ofertelor arată că există cerere. Părinții plătesc pentru ca cei mici să nu stea toată vara în casă, pe telefon sau singuri. Plătesc pentru supraveghere, masă, activități, prieteni, mișcare, experiențe și, uneori, pentru liniștea lor cât sunt la serviciu.

Dar aceeași piață arată și ruptura socială. O familie cu venituri medii poate face calcule, poate renunța la altceva, poate alege o săptămână sau două. O familie vulnerabilă nu intră deloc în această discuție. Când o tabără costă 2.500 de lei, iar un program urban pentru doi copii poate trece de 3.000 de lei pe lună, vacanța devine un filtru economic.

În județul Iași, unde populația școlară este de aproximativ 130.000 de copii, diferența dintre copiii care accesează tabere, ateliere și școli de vară și cei care rămân acasă nu este una de preferință, ci de posibilitate. Unii copii se întorc în septembrie cu povești, diplome, fotografii, prieteni și experiențe noi. Alții se întorc cu aceeași vară petrecută între bloc, curte, telefon și televizor.

Clara DIMA