Alertă maximă la Iași! Noile substanțe psihoactive fac ravagii printre tineri

Substanțele psihoactive de generație nouă fac ravagii printre tinerii din Iași, iar acest lucru a fost observat și de către medicii psihiatri, care trag un semnal de alarmă. Startul noului an școlar poate reprezenta un moment extrem de dificil, atât pentru părinți, cât și pentru elevi, întrucât tinerii ajung în medii care nu sunt atât de bine controlate de către adulți și pot intra în anturaje toxice.

De multe ori, anturajele nepotrivite pot conduce la apariția unor dependențe, precum cea de alcool, de jocuri de noroc sau de substanțe interzise. Cele din urmă, susțin specialiștii, sunt o reală problemă în Iași dar și la nivel național.

„Noile substanţe psihoactive sunt cea mai mare problemă legată de droguri în România. Sunt foarte ieftine, accesibile, au efecte psihoactive de zeci de ori mai mari decât drogurile naturale. Acestea sunt vândute sub anumite forme, de jeleuri, de acadele, tot felul de lucruri foarte seductiv colorate. Ele nu sunt de uz uman, sunt folosite, în mod normal, pentru zootehnie, îngrăşăminte, creşterea plantelor. Ele sunt otrăvuri, sunt sintetice, făcute în laboratoare clandestine şi sunt foarte periculoase”, a declarat dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator al programlor No-Addict.

De ce sunt noile substanțe psihoactive extem de periculoase

Conform celor relatate de dr. Ovidiu Alexinschi, noile substanțe psihoactive pot fi extrem de periculoase și pot avea efecte dezastruase. „Nici concentraţia, nici substanţa respectivă nu este controlată, deoarece vorbim despre laboratoare clandestine. Majoritatea nu ştiu ce consumă, iar efectele sunt cele mai dezastruase. Pot apărea manifestări halucinatorii, psihoze, paranoia, depresii, anxietate extremă, o mulţime de manifestări foarte periculoase. Să nu mai vorbim despre impactul pe care aceste substanţe îl au asupra sănătăţii fizice”, mai spune dr. Ovidiu Alexinschi.

Conform unui studiu întocmit de Agenția Națională Antidrog, 10,7% dintre românii cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani au consumat cel puţin un tip de drog ilicit de-a lungul vieţii (consum experimental), în timp ce 6% dintre ei au consumat și în ultimul an (consum recent).

Totodată, se remarcă o încetinire a ritmului de creştere a consumului pentru majoritatea drogurilor ilicite, excepţie făcând consumul de noi substanţe psihoactive.

Cele mai mari rate de consum se observă în rândul populaţiei tinere (15-34 ani). Adolescența este perioada cu vulnerabilitatea cea mai mare la inițierea consumului de droguri, cea mai mică vârstă de debut fiind declarată pentru consumul de noi substanțe psihoactive la 13 ani. Cristian ANDREI