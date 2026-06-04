Amenzi de aproape un milion de euro, într-o singură lună, la Iași!

* aproape 10.000 de amenzi, milioane de lei în sancțiuni, mii de intervenții și peste 600 de șoferi eliminați din trafic reprezintă cifre care vorbesc despre un județ aflat într-o permanentă luptă cu încălcarea regulilor și cu fenomenul infracțional

Luna mai a adus una dintre cele mai intense perioade de activitate pentru polițiștii ieșeni din ultimii ani. În doar 31 de zile, agenții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au desfășurat sute de acțiuni în întreg județul, au intervenit la mii de evenimente și au aplicat sancțiuni într-un ritm care arată dimensiunea problemelor cu care se confruntă autoritățile în menținerea ordinii publice.

Cifra care atrage imediat atenția este cea a contravențiilor. Nu mai puțin de 9.452 de amenzi au fost aplicate în luna mai, iar valoarea totală a sancțiunilor a depășit 5,02 milioane de lei. Tradus într-o valoare mai ușor de înțeles, vorbim despre aproape un milion de euro care au intrat pe procesele-verbale întocmite de polițiști.

Practic, în fiecare zi a lunii mai au fost aplicate, în medie, peste 300 de sancțiuni contravenționale, semn că forțele de ordine au avut o prezență constantă pe străzile municipiului și în localitățile județului.

Pe lângă activitatea de sancționare, polițiștii au fost solicitați să intervină la câteva mii de evenimente, cele mai multe dintre acestea fiind semnalate prin apeluri la numărul unic de urgență 112.

În același timp, oamenii legii au constatat aproape 2.000 de infracțiuni, o statistică ce evidențiază presiunea permanentă asupra structurilor de ordine publică și investigații criminale.

Fie că a fost vorba despre furturi, infracțiuni economice, acte de violență, conflicte între persoane sau fapte la regimul circulației, luna mai s-a dovedit una extrem de încărcată pentru polițiștii ieșeni.

628 de șoferi, scoși din trafic

Un alt indicator care ridică semne de întrebare este numărul foarte mare al conducătorilor auto considerați un pericol pentru siguranța rutieră.

Nu mai puțin de 628 de șoferi au rămas fără permis de conducere în luna mai, după ce polițiștii au constatat abateri grave de la legislația rutieră.

Asta înseamnă că, în medie, peste 20 de conducători auto au fost scoși zilnic din trafic pe drumurile județului Iași.

Viteza excesivă, consumul de alcool, depășirile neregulamentare sau alte comportamente care pun în pericol viața participanților la trafic se află printre principalele motive care au dus la suspendarea dreptului de a conduce.

Statisticile lunii oferă o imagine clară asupra dimensiunii activității desfășurate de polițiști și asupra provocărilor existente în județ.

Aproape 10.000 de amenzi, milioane de lei în sancțiuni, mii de intervenții și sute de șoferi eliminați din trafic reprezintă cifre care vorbesc despre un județ aflat într-o permanentă luptă cu încălcarea regulilor și cu fenomenul infracțional.

Dincolo de valoarea impresionantă a amenzilor, cel mai important efect rămâne însă creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni și reducerea riscurilor generate de comportamentele periculoase din trafic și din spațiul public. Andrei TURCU