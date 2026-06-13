Aproape 7.000 de elevi din Iași intră în Evaluarea Națională

Sistemul educațional traversează una dintre cele mai intense perioade ale anului. În timp ce absolvenții de liceu susțin probele de competențe din cadrul Bacalaureatului, elevii de clasa a VIII-a se pregătesc pentru Evaluarea Națională, examen care rămâne principalul criteriu pentru admiterea la liceu.

În județul Iași, aproape 7.000 de copii sunt așteptați să participe la probe. Pentru ei, ultimele zile înaintea examenului înseamnă recapitulări, emoții și presiunea unei alegeri care le poate influența următorii patru ani de școală.

Evaluarea Națională începe pe 22 iunie

Prima probă a Evaluării Naționale, cea la Limba și literatura română, este programată luni, 22 iunie 2026. Examenul continuă pe 24 iunie cu proba scrisă la Matematică, iar elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă pe 26 iunie.

Inspectoratul Școlar Județean Iași estimează că între 6.800 și 6.900 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor participa la examen.

„Avem peste 7.200 de elevi înscriși în SIIR, dar situația finală o vom avea după încheierea cursurilor. Ca de fiecare dată, aproximativ 6.800-6.900 de elevi vor susține Evaluarea Națională”, a precizat Rodica Leontieș.

Probele vor fi organizate în 155 de unități școlare din județ. Dintre acestea, 55 se află în mediul urban, iar 100 în mediul rural.

Peste 5.200 de candidați s-au înscris la Bacalaureat

În paralel, absolvenții de liceu susțin probele de evaluare a competențelor din cadrul Bacalaureatului, programate în perioada 8-17 iunie. Până în prezent, în județul Iași nu au fost raportate incidente.

La examen s-au înscris 5.296 de candidați, cu aproximativ 600 mai mulți decât în anul precedent. „Avem cu aproximativ 600 de elevi de clasa a XII-a mai mulți înscriși la examenul de Bacalaureat comparativ cu anul trecut. Per total, avem 5.296 de elevi înscriși”, a declarat inspectorul școlar general.

Pentru organizarea Bacalaureatului au fost stabilite 18 centre de examen. Paisprezece se află în municipiul Iași, două la Pașcani, unul la Târgu Frumos și unul la Hârlău.

Condiții adaptate pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Inspectoratul Școlar Județean Iași a prevăzut locuri distincte, în fiecare unitate de învățământ și pentru fiecare filieră, destinate elevilor cu cerințe educaționale speciale și candidaților de etnie romă.

„Pentru fiecare unitate școlară și pentru fiecare filieră am asigurat cel puțin un loc pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și pentru elevii de etnie romă”, a explicat Rodica Leontieș.

Elevii cu cerințe educaționale speciale vor primi aceleași subiecte ca ceilalți candidați, dar vor beneficia de condiții adaptate nevoilor individuale, astfel încât să poată susține examenul în condiții echitabile.

„Pentru fiecare copil se asigură condiții astfel încât să aibă o stare de bine, să se poată concentra și să dea tot ce este mai bun”, a subliniat șefa ISJ Iași.

Lucrările pot fi văzute înaintea depunerii contestației

Pentru al doilea an consecutiv, elevii vor avea posibilitatea de a-și vizualiza lucrările înainte de a hotărî dacă depun contestație.

Procedura le permite candidaților să verifice dacă lucrarea scanată le aparține și dacă răspunsurile pe care își amintesc că le-au redactat se regăsesc în documentul evaluat.

„Elevul poate să vadă dacă este teza lui scanată și dacă într-adevăr ceea ce a spus că a scris se regăsește în lucrare. Este un lucru foarte bun”, a afirmat Rodica Leontieș.

Vizualizarea nu presupune reevaluarea lucrării și nici modificarea notei. Pentru o nouă corectare este necesară depunerea unei contestații. Potrivit inspectorului școlar general, măsura poate reduce numărul solicitărilor formulate sub influența emoțiilor sau a unei percepții greșite asupra propriei performanțe.

Clara DIMA