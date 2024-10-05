Arde fabrica de rulmenți de la Bîrlad. Pompierii încearcă să oprească flăcările

Un incendiu a izbucnit la fabrica de rulmenți de la Bîrlad.

Un incendiu puternic a cuprins sâmbătă o hală de producție din cadrul Întreprinderii de Rulmenți Bârlad. La intervenție au fost mobilizați pompierii din mai multe județe. Focul, care a izbucnit în jurul prânzului, a afectat în principal acoperișul clădirii, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

La scurt timp după declanșarea incendiului, echipajele de intervenție de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui au fost mobilizate, împreună cu pompieri din județele Galați și Bacău, pentru a stinge flăcările și a limita pagubele.

Din fericire, trei persoane care se aflau în interiorul halei în momentul izbucnirii incendiului au reușit să iasă la timp și au fost evacuate în siguranță. Deși au refuzat îngrijirile medicale oferite la fața locului, ele nu au suferit răni grave, conform declarațiilor oficiale ale reprezentanților ISU Vaslui.

Incendiul, localizat rapid de pompieri

În ciuda riscurilor implicate, intervenția promptă a salvatorilor a reușit să localizeze incendiul.

"În acest moment, incendiul este localizat", au transmis oficialii ISU Vaslui, care au precizat de asemenea că operațiunile continuă pentru lichidarea completă a focului și înlăturarea efectelor negative generate de flăcări.

Forțele de intervenție au fost coordonate de ISU Vaslui și au fost sprijinite de colegii din alte județe: pompieri de la Secția Huși, Detașamentele Bârlad și Vaslui, ISU Galați (prin Detașamentul Tecuci și Punctul de Lucru Berești), dar și echipaje de la ISU Bacău.

Aceștia au acționat cu un total de nouă autospeciale de stingere cu apă, trei autoscări mecanice și două autospeciale multifuncționale. Mobilizarea de forțe și echipamente a fost esențială pentru gestionarea unei situații de urgență de o asemenea amploare.