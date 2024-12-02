Aur pentru Tiberiu, la „Romanian Masters of Informatics”

Un elev din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” a obţinut medalia de aur la „Romanian Masters of Informatics”. La competiţie au participat elevi din nouă ţări.

Elevul Tiberiu Cozma din clasa a XII-a A de la Liceul de Informatică din Iaşi s-a întors acasă cu aurul, după ce a participat la „Romanian Masters of Informatics”, o competiţie foarte puternică, la care au participat elevi din România, Bulgaria, Croaţia, Elveţia, Italia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Georgia. „Este o continuare a rezultatelor de anul trecut, când am fost medaliat cu argint, şi totodată un semn de progres. Practic, această medalie de aur e suma la tot ceea ce am lucrat până acum. Nu e o competiţie uşoară, sunt foarte grele problemele. Anul acesta, din cauza examenelor pentru Bacalaureat, voi fi nevoit să aloc ceva mai puţin timp, 3-4 ore, pentru Informatică. Anii trecuţi, când aveam mai mult timp, lucram mai mult”, a spus Tiberiu Cozma.

Cea de-a douăsprezecea ediţie a „Romanian Masters of Informatics”, RMI 2024, care s-a desfăşurat la Bucureşti la sfârşitul săptămânii trecute, oferă tinerilor o mare oportunitate de a-şi demonstra abilităţile în informatică, de a face schimb de cunoştinţe şi de a îmbunătăţi contactele interculturale în învăţământul liceal.

Tiberiu Cozma este coordonat de profesoarele de Informatică, Mirela Ţibu şi Oana Butnăraşu. „Tibi este un adevărat lider care îi inspiră atât pe elevi, cât și pe noi, profesorii din cancelaria LIIS. Strălucirea minții sale, pasiunea pentru programarea competitivă care însoțesc un caracter frumos, un om modest sunt repere valorice autentice pentru Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil Iași. Felicitări și aleasă prețuire pentru elevul Tiberiu Cozma, pentru mentorii săi - profesorii Mirela Țibu, Oana Butnărașu, Gabriel Mîrșanu și pentru familia sa”, a spus Adina Romanescu, directoarea Liceului de Informatică. Laura RADU